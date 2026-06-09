“İklim Krizi ve Sürdürülebilir Yapılaşma” paneli yapıldı

Dünya Çevre Günü kapsamında, Yeşil Barış Hareketi ile Kıbrıs Türk Mimarlar Odası iş birliğinde “İklim Krizi ve Sürdürülebilir Yapılaşma” paneli düzenlendi.

Dünya Çevre Günü kapsamında, Yeşil Barış Hareketi ile Kıbrıs Türk Mimarlar Odası iş birliğinde “İklim Krizi ve Sürdürülebilir Yapılaşma” paneli düzenlendi.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde dün gerçekleşen panelde, iklim krizinin etkileri, sürdürülebilir kentleşme politikaları, doğal kaynakların korunması, tarımsal alanların geleceği ve doğayla uyumlu yaşam modelleri ele alındı.

– Olguner

Panelin açılışında konuşan Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner, iklim krizinin artık geleceğin değil, bugünün en acil sorunlarından biri olduğunu söyledi. Olguner, Kıbrıs’ta da iklim krizinin etkilerinin açık biçimde hissedildiğini belirterek, yangınlar, aşırı hava olayları, çölleşme ve ormansızlaşmanın yaşamı doğrudan etkilediğini kaydetti.

– Tel

Yeşil Barış Hareketi Genel Sekreteri Feriha Tel de çevre mücadelesinin ülkenin doğal varlıklarına sahip çıkmakla başladığını belirtti. Kuzey Kıbrıs’ın bir ada ülkesi olarak sahip olduğu toprakların ve tarımsal alanların önemine işaret eden Tel, çevreyi korumanın ülkenin geleceğini korumak anlamına geldiğini ifade etti.

– Hoşkara

Panelde Prof. Dr. Ercan Hoşkara, “İklim Krizi Bağlamında Sürdürülebilir Yapılaşma İçin Stratejik Yaklaşımlar” başlıklı sunum yaptı. Hoşkara, mevcut yapılaşma anlayışının sürdürülemez yönlerine dikkat çekerek, çevresel etkileri azaltacak stratejik planlama yaklaşımları ve sürdürülebilir kentleşme politikalarının hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

– Sahir

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir de “Doğa ile İlişkimiz Nereden Nereye?” başlıklı sunumunda, insanlığın doğayla kurduğu ilişkinin zaman içinde insan merkezli bir yapıya dönüştüğünü belirtti. Sahir, çevresel krizlerin temelinde insan merkezi yaklaşımın bulunduğunu söyleyerek, sürdürülebilir bir geleceğin doğayla uyumlu bir yaşam anlayışıyla mümkün olabileceğini kaydetti.

– Öztoprak

Şehir Plancısı Hıvsiye Öztoprak da “İklim Krizi ile Mücadelede Mekansal Planlamanın Rolü” başlıklı sunumunda, kontrolsüz kentleşme, ormansızlaşma ve otomobil odaklı ulaşım politikalarının küresel bir sorun haline gelen iklim krizini derinleştirdiğini söyledi. Artan sıcaklar, kuraklık ve aşırı hava olaylarına değinen Öztoprak, tarımsal arazilerin korunmasının gıda güvenliği ve ekolojik sürdürülebilirlik açısından önem taşıdığını belirtti.

– Karaman

Panelin son konuşmacısı Dr. Birol Karaman ise “Sonsuz İhtiyaçlar, Sınırlı Kaynaklar” başlıklı sunumunda, modern tüketim alışkanlıklarının doğal kaynaklar üzerindeki baskıyı artırdığını ifade etti. Karaman, sürdürülebilir bir gelecek için kaynak kullanımında daha bilinçli ve ölçülü bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini kaydetti.

Panelin moderatörlüğünü Ziraat Mühendisi İzlem Nizam üstlendi. Nizam, panelde iklim krizinin farklı boyutlarının ve çözüm önerilerinin disiplinler arası bir yaklaşımla ele alındığını belirterek, konuşmacılara ve katılımcılara teşekkür etti.