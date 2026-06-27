İlaçlama yaparken 3 metre yükseklikten düştü, yaralandı

Gazimağusa Küçük Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen iş kazasında bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 26 Haziran’da saat 11.00 sıralarında faaliyet gösteren bir işletmede ilaçlama yapan 33 yaşındaki Ömer Şimşek, yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düştü.
Kazada yaralanan Şimşek, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada belinde kırık teşhisi konulan Şimşek, tedavisinin ardından Ortopedi Servisi’nde müşahede altına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.