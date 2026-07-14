İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz’un 10. yıl dönümünde 21 ülkeden 41 yabancı gazeteciyi Türkiye’de ağırlıyor

İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz’un 10. yıl dönümünde 21 ülkeden 41 yabancı gazeteciyi Türkiye’de ağırlıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün 10. yıl dönümü dolayısıyla ABD, İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Güney Kore, Fas, Etiyopya, Polonya, Güney Afrika, Kazakistan, Katar, Nijerya, Karadağ, Özbekistan, Mozambik, Senegal, Tanzanya ve KKTC dâhil 21 ülkeden 41 uluslararası medya temsilcisini Ankara ve İstanbul’da düzenlenecek “15 Temmuz Uluslararası Medya Programı” kapsamında Türkiye’de ağırlıyor.

15-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek programla, yabancı basın mensuplarının 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişimine ilişkin olayları yerinde incelemeleri, Türkiye’nin demokrasi mücadelesini yakından gözlemlemeleri ve FETÖ ile mücadeleye ilişkin kapsamlı bilgi edinmeleri amaçlanıyor.

Programın Ankara ayağında katılımcılar, ilk olarak Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumuna (TRT) biz ziyaret gerçekleştirecek. Burada kendilerine darbe girişimi sırasında TRT binasında yaşananlar ile ilgili bilgilendirilme yapılacak. Sonrasında ise Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yer alan 15 Temmuz Demokrasi Müzesi ziyaret edilecek. Uluslararası medya temsilcileri ayrıca 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü 10. Yıl Anma Programı’na iştirak ederek anma etkinliklerini yerinde takip edecek.

Program, İstanbul’da gerçekleştirilecek ziyaretlerle devam edecek. Katılımcılar, İstanbul Valiliği’nde düzenlenecek sunum ve bilgilendirme programının ardından 15 Temmuz Hafıza Müzesi’ni ziyaret edecek.

Programla, uluslararası kamuoyunun 15 Temmuz’a ilişkin daha kapsamlı ve doğrudan bilgi edinmesine katkı sağlaması ve Türkiye’nin demokrasi mücadelesine ilişkin uluslararası farkındalığın artırılması hedefleniyor.