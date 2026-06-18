İMO, 21. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansı’na katıldı

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Geoteknik Komitesi, Viyana’da düzenlenen 21. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansı’na (ICSMGE 2026) katıldı.

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Geoteknik Komitesi, Viyana’da düzenlenen 21. Uluslararası Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansı’na (ICSMGE 2026) katıldı.

Avusturya Geoteknik Derneği ile Avusturya Geomekanik Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen konferansa, İMO Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci, Oda Saymanı Doç. Dr. Ayşe Pekrioğlu Balkıs, önceki dönem Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Sönmezler, Geoteknik Komitesi üyeleri Dr. Ece Çelik ve Ahmet Kanan katıldı.

Konferans programında, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik, karbon ayak izinin azaltılması, zemin iyileştirme, temel mühendisliği ve ileri laboratuvar deneyleri gibi güncel konulara da yer verildi.

Ekinci

IMO Başkanı Doç. Dr. Abdullah Ekinci, “Zemin Mekaniği Laboratuvar Deneyleri” ve “Doygun Olmayan Zeminler” konularında gerçekleştirilen bilimsel oturumda, oturum başkanlığı görevini yürüttü.

Konferansta, “Numune Hazırlama Yönteminin Killerin Kesme ve Sıkışma Davranışı Üzerindeki Etkisi” başlıklı bir sunum yapan Ekici, ayrıca, üyesi bulunduğu TC101 – Laboratuvar Deneyleri ve TC211 – Zemin İyileştirme teknik komitelerinin toplantılarına katılarak, çalışmalara katkı koydu.

İMO Geoteknik Komitesi, ISSMGE TC101 üyeleri ve Türk Delegasyonu ile de bir araya gelerek, kurumlar arası ilişkilerin güçlendirilmesi, ortak çalışma ve iş birliği olanaklarının geliştirilmesi yanı sıra geoteknik mühendisliği alanında bilgi ve deneyim paylaşımının artırılması konularında görüş alışverişinde bulundu.