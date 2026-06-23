İmza kendisine ait çıktı, amme fesatçılığından tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen amme fesatçılığı suçundan tutuklanan R.M. mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Emre Özdiken mahkemeye olguları aktardı.

Lefkoşa’da meydana gelen amme fesatçılığı suçundan tutuklanan R.M. mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Emre Özdiken mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 27 Ocak 2025 tarihinde Adli Şube’ye gelerek, 7 Ağustos 2024 tarihinde Girne’de yaşayan S.Ö. ile Nissan Juke marka aracını 300.000 TL’ye satmak üzere anlaştığını söylediğini belirtti. Polis, zanlının ifadesinde, aracın 70.000 TL’sinin nakit alındığını, aracın üzerinde 95.000 TL ipotek borcu bulunduğunu ve S.Ö..’nün bu borcu ödeyeceğini söylediğini, Lefkoşa’daki Noter huzurunda S.Ö.’ye vekaletname verdiğini, ancak vekaletnamenin sadece ipotek borcunun ödenmesi amacıyla verildiğini iddia ettiğini kaydetti. Polisi zanlının vekaletname ile başka işlemler yapıldığını, kalan ödemelerin yapılmadığını ve ipotek borcunun kaldırılmadığını ayrıca vekaletnamedeki imzanın kendisine ait olmadığını öne sürerek, şikayetçi olduğunu belirtti.

Polis, Belge İnceleme Uzmanlığı tarafından yapılan imza analizi sonucunda, söz konusu imzanın zanlıya ait olduğu tespit ettiklerini söyledi.

Soruşturma kapsamında zanlının 22 Haziran 2026 tarihinde KKTC’ye giriş yaptığı esnada Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden alınan derdest emriyle tutuklandığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 2 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 2 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.