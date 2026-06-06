İncirli: Halkın sağlıklı ve ulaşılabilir fiyatlarla ete erişmesi sağlanmalı

Görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Milletvekili Filiz Besim eşlik ederken, Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu. İncirli, etin temel besin kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekerek, halkın sağlıklı ve ulaşılabilir fiyatlarla ete erişmesinin önemine vurgu yaptı. Et sektöründe yaşanan so…

Görüşmede, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’ye Milletvekili Filiz Besim eşlik ederken, Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya ile yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

İncirli, etin temel besin kaynaklarından biri olduğuna dikkat çekerek, halkın sağlıklı ve ulaşılabilir fiyatlarla ete erişmesinin önemine vurgu yaptı. Et sektöründe yaşanan sorunların yalnızca hayvancıların veya kasapların değil, doğrudan toplumun tamamını ilgilendiren bir mesele olduğunu belirten İncirli, üreticiden tüketiciye kadar tüm paydaşların dahil olduğu, iş birliği ve uzlaşıya dayalı bir anlayışla hareket edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kasaplar Birliği ise sektörün ciddi ekonomik zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirterek, yüksek girdi maliyetleri nedeniyle bazı kasap işletmelerinin faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldığını aktardı. Hükümetin hayvancılık ve kasaplık sektörüne yönelik yeterli desteği sağlamadığını ifade eden birlik, piyasadaki dengesizliklerin hem üreticileri hem kasapları hem de tüketicileri olumsuz etkilediğini söyledi. Ayrıca, et alışverişinin giderek güneye kaydığına dikkat çekerek mezbahalarda yaşanan sorunları dile getirdi.