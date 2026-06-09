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İncirli: Hiç kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayarak yöneteceğiz

KIBRIS 3
Yayınlama: 09 Haziran 2026 Salı 23:53 | Güncellendi: 09.06.2026 21:14 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Yoğun ilgiyle karşılanan İncirli’ye etkinlik boyunca Milletvekili Fide Kürşat ile İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel eşlik etti.
İncirli: Hiç kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayarak yöneteceğiz

Yoğun ilgiyle karşılanan İncirli’ye etkinlik boyunca Milletvekili Fide Kürşat ile İskele İlçe Başkanı Hüseyin Öztörel eşlik etti.

Etkinlikte konuşan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, kültürel çeşitliliğin ve toplumsal dayanışmanın önemine dikkat çekerek, farklı kültürlerin ve inançların bu ülkenin ortak zenginliği olduğunu söyledi. İncirli, kültürün yaşayan ve kuşaktan kuşağa aktarılan bir değer olduğunu ifade ederek kültürel zenginliklerin korunmasının ortak sorumluluk olduğunu belirtti. Konuşmasında toplumsal birlik ve beraberlik mesajı da veren İncirli “Hiç kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayarak yöneteceğiz. Bu ülkede kardeşçe yaşayacağız” dedi.

Kaynak: Gündem Kıbrıs