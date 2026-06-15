İncirli: Hükümet seçim hesabı yapıyor

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yerel seçimlerin tarihine ilişkin ivedilik önerisinin görüşülmesi sırasında söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümeti seçim tarihleri konusunda belirsizlik yaratmakla suçladı.

İncirli, ülkede seçim meselesinin uzun süredir gündemde olduğunu belirterek, halkın kararını çoktan verdiğini, kafa karışıklığı yaşayan tarafın ise hükümet olduğunu savundu. Hükümetin seçim tarihleri konusunda sürekli hesap yaptığını ileri süren İncirli, “Korkunun ecele faydası yok. Bu hesaplarınız bitmeyecek çünkü sonuçtan kaçamayacaksınız. Seçim hangi tarihte yapılırsa yapılsın halk kararını verecek” dedi.

“Diğer partilerin görüşü alınmadı”

Seçim tarihleriyle ilgili kararların alınırken diğer siyasi partilerin görüşlerinin dikkate alınmadığını öne süren İncirli, seçimlerin yalnızca bir veya iki siyasi partiyi ilgilendirmediğini vurguladı. CTP’nin yurttaşların özgür iradeleriyle karar vermelerini savunan bir parti olduğunu ifade eden İncirli, seçim propagandalarının sağlıklı şekilde yürütülmesi ve seçmenin tüm görüşleri duyabilmesi gerektiğini söyledi.

Yerel seçimlerin 6 Aralık’ta yapılacağının ifade edildiğini ancak bunun hangi gerekçeyle belirlendiğinin açıklanmadığını kaydeden İncirli, mevcut yasal düzenlemelere göre yerel seçimlerin dört yıllık süresi dolmadan yapılmasının tartışmalı olduğunu savundu.

“İki seçimin aynı gün yapılması sorun yaratır”

Yerel ve genel seçimlerin aynı gün yapılmasının CTP açısından bir fark yaratmadığını belirten İncirli, partilerinin her iki seçime de hazır olduğunu söyledi. Ancak iki seçimin birlikte yapılmasının seçim güvenliği ve sayım-döküm işlemleri açısından ciddi sorunlar yaratacağını dile getiren İncirli, görevli personelin uzun saatler çalışmak zorunda kalacağını, çok sayıda oy pusulası ve aday nedeniyle oy verme ve sayım süreçlerinin zorlaşacağını ifade etti.

“Sandığa giren seçmen 10 dakikadan önce çıkamayacak” diyen İncirli, seçimlerin güvenli ve sağlıklı şekilde yürütülmesinin demokratik sistem açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Oy verme ve sayım süreçlerinin karmaşık hale gelmesinin kabul edilemeyeceğini kaydeden İncirli, hükümeti niyetini açık şekilde ortaya koymaya çağırdı.

“Demokrasiye zarar veriyorsunuz”

Hükümetin aylardır seçim tarihi belirleyemediğini söyleyen İncirli, bunun ülke demokrasisine zarar verdiğini savundu. Seçim suçlarına ilişkin kamu davası açma sürelerine yönelik düzenlemeleri de eleştiren İncirli, önceki yasalarda seçim sonuçlarının uzun süre tartışılmaması amacıyla belirli süre sınırları bulunduğunu, yeni düzenlemeyle bu sürenin fiilen sınırsız hale getirildiğini ileri sürdü.

İncirli, “Yıllarca seçim sonuçları tartışılsın mı istiyorsunuz? Daha seçim yapılmadan sonuçları hazmedemediğinizi gösteriyorsunuz” ifadelerini kullanarak hükümete yönelik eleştirilerini sürdürdü.

“CTP seçime hazır”

CTP’nin erken seçim talebini uzun süredir dile getirdiğini anımsatan İncirli, buna rağmen hükümetin bu yönde adım atmadığını söyledi. Genel seçimin tarihinin henüz netleşmemiş olabileceğini ancak sonucunun belli olduğunu iddia eden İncirli, seçimlerin birlikte veya ayrı yapılacağına ilişkin belirsizlikle ülke yönetilemeyeceğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda CTP’nin seçimlere hazır olduğunu vurgulayan İncirli, tüm yurttaşlara ulaşacaklarını, oy verme süreçlerine ilişkin eğitim çalışmalarına önem vereceklerini ve seçim günü sandıklarda olacaklarını söyledi.