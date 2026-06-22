İncirli: Kişisel verilerimizin kimin elinde olduğunu bilmiyoruz

-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

-CANLI AKTARIM / PELİN YÜKSELAY

Devlet kurumlarının veri tabanlarının siber saldırılar altında olduğunu ifade eden İncirli, bunun son derece ciddi riskler barındırdığını söyledi. Siber saldırıların günümüz dünyasının bir gerçeği olduğunu belirten İncirli, asıl önemli olanın bu tehditlere karşı alınan tedbirler olduğunu vurguladı.

Hükümetin bu konuda yeterli çalışma yürütmediğini savunan İncirli, saldırganların devlet sistemlerinin içerisinde bulunduğunu ve saldırıların ne zaman daha da artacağının bilinmediğini ifade etti. Hükümetin kamuoyuna açıklama yapması, alınan önlemleri ve bundan sonra atılacak adımları paylaşması gerektiğini belirten İncirli, bu konuda ciddi bir eksiklik bulunduğunu söyledi.

Kişisel verilerin ve devlet veri tabanlarında yer alan bilgilerin kimlerin elinde olduğunun bilinmediğini kaydeden İncirli, mevcut durumun son derece kırılgan ve riskli olduğunu dile getirdi. Her bakanlığın kendi internet sitesini oluşturmasının planlandığını ancak merkezi bir denetim mekanizmasının öngörülmediğini savunan İncirli, bu durumun güvenlik açıklarını artıracağını ifade etti.

İnternet siteleri devreye alınırken uygulanması gereken sızma testlerinin yapılmayacağını ileri süren İncirli, KKTC devletine bağlı kurumların siber saldırılara karşı tamamen açık durumda olduğunu söyledi. Hükümetin bu konuda sessiz kaldığını belirten İncirli, mevcut yasal düzenlemelerin işlerin merkezi bir yapı tarafından yürütülmesini ve denetlenmesini öngördüğünü ancak bunun uygulanmadığını savundu.

Hükümetin siber güvenlik konusunda sınıfta kaldığını öne süren İncirli, devlet kurumlarının şu anda saldırıları gerçekleştiren kişilerin insafına bırakıldığını söyledi. “Onlar bizi hacklediklerini söyledikleri zaman haberimiz oluyor” diyen İncirli, yaşananların ciddi bir güvenlik meselesi olduğunu vurguladı.

Siber güvenlik alanında yürütülen çalışmaların yetersiz olduğunu ifade eden İncirli, hükümeti veri güvenliği konusunda daha etkin ve kapsamlı adımlar atmaya çağırdı.

İncirli: Göreve geldiğimizde veri güvenliğini merkezileştireceğiz

Konuşmasının sonunda çözüm önerilerini de paylaşan İncirli, CTP’nin iktidara gelmesi halinde siber güvenlik alanında kapsamlı adımlar atacağını söyledi. Ülkedeki tüm veri tabanlarının merkezi bir yapı altında toplanacağını belirten İncirli, yeni sistemler ve internet siteleri devreye alınmadan önce gerekli güvenlik ve sızma testlerinin yapılacağını ifade etti. İncirli, “Peki biz göreve gelince ne yapacağız? Bütün veri tabanlarının merkezileşmesini sağlayacağız, siteler açılmadan önce gerekli testleri yapacağız ve ülkede güvenli bir veri tabanı yaratacağız” diyerek, veri güvenliğinin devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini vurguladı.

İncirli: Güngör bir başarı hikâyesi olmaktan çıkıp felakete dönüştü

İncirli, konuşmasının devamında Güngör Düzenli Depolama Tesisi’nde yaşanan yangınlara da değinerek hükümeti eleştirdi.

Güngör’deki mevcut durumun yıllardır yapılan uyarılara rağmen gerekli önlemlerin alınmamasının sonucu olduğunu savunan İncirli, tesisin kapasitesinin beklenenden çok daha erken dolduğunu söyledi.

2030 yılına kadar kapasitesinin dolmasının öngörülmediğini belirten İncirli, buna rağmen çöplük alanının dolduğunu ve bölgede ciddi miktarda metan gazı birikimi oluştuğunu ifade etti. Bu durumun yangın riskini artırdığını kaydeden İncirli, en küçük bir kıvılcımın dahi yangına neden olabilecek bir ortam yarattığını belirtti.

Atık yönetimi konusunda gerekli yatırımların yapılmadığını savunan İncirli, farklı bölgelerde transfer istasyonlarının kurulması gerektiğini ancak bu adımların atılmadığını söyledi. Transfer istasyonları sayesinde depolama alanının kullanım süresinin uzatılabileceğini ve kapasitenin dolmasının geciktirilebileceğini ifade eden İncirli, bu konuda herhangi bir çalışma yapılmadığını ileri sürdü.

Güngör Düzenli Depolama Tesisi’nin geçmişte örnek gösterilen bir proje olduğunu dile getiren İncirli, gelinen noktada tesisin bir başarı hikâyesi olmaktan çıktığını belirterek, “Güngör bir başarı hikâyesi tesisi olmaktan çıktı, felakete dönüştü” dedi.