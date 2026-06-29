İncirli'nin eleştirilerine Arıklı ile Ataoğlu'ndan yanıt: Hükümette ciddi bir sıkıntı yok

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yaz tatili öncesi yasama gündemli son toplantısında Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanları da söz alarak, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin eleştirilerine yanıt verdi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun yaz tatili öncesi yasama gündemli son toplantısında Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanları da söz alarak, Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin eleştirilerine yanıt verdi.

-İncirli: “Lafla peynir gemisi yürümez”

62’nci madde tahtında söz alan CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, bir yasama yılının sonuna gelindiğini belirterek, “Bir abilik müessesi içerisinde geçti zaman… Tabi siyasette abilik müessesi diye bir şey yoktur, siyasette demokrasi söz konusudur ve demokrasilerde abilik değil hukuk ve kurumlar esastır. Onlar geçerli olmalıdır” dedi.

Bu dönemde “istikrar” kelimesini çok fazla duyduklarını belirten İncirli, bunun “inadın istikrarı” ve birbirine düşen hükümetin koltuktan ayrılmama ısrarı olduğunu söyledi. İncirli, derin ekonomik kriz ve güven bunalımı yaşandığını savundu.

“İstikrar diye diye kötü yönetimde istikrar söz konusu oldu” diyen İncirli, aslında ekonomide ve siyasette istikrar olması gerektiğini belirtti. Gerekli işlerde istikrar olmadığını söyleyen İncirli, “Lafla peynir gemisi yürümez. Olmayan şeyleri varmış gibi göstermek doğru bir şey değil” diye konuştu.

“Tarih sizinle başlamadı. Sizden önce yapılanlar var. Sizden sonra da olacak” diyen İncirli, hükümetin çelişkilerle hatırlanacağını belirtti. Rüşvet, yolsuzluk, sahte diploma soruşturmalarını hatırlatan İncirli, Meclis’te geçen yasama döneminde çok kez nisap krizi yaşandığını da söyledi.

Son bir ayda Meclis’in yasa bombardımanına tutulmasını eleştiren İncirli, çalışmalara katılmakla ilgili sorunları olmadığını ancak son bir ayda komitelerin bloke edildiğini belirtti. Bu çalışmanın sağlıklı bir çalışma olmadığını kaydeden İncirli, “Binlerce sayfa metinden söz ediyoruz” dedi.

Yasama faaliyetlerinin programlanması ve takvim içerisinde ilerlemesi gerektiğini kaydeden İncirli, “Zaman baskısı altında komiteleri uzun saatler çalışmak zorunda bıraktınız” diye konuştu.

Devletin kurumlarının işleyişi açısından çok önemli olan yasaların göz ardı edildiğini öne süren Sıla Usar İncirli, hazır olan yasaları bekletmenin doğru bir şey olmadığını söyledi. İncirli, Genel Kurul’a sevk edilen yasaların uzun zaman Genel Kurul gündemine getirilmemesini eleştirdi.

Dönemin “abilik müessesiyle” başladığını ve öyle devam ettiğini dile getiren İncirli, bu dönemde koalisyon ortaklarının içerisinde dahi ciddi çelişkiler olduğunu söyledi ve “Birbirine laf çakan koalisyon ortağı olur mu?” diye sordu.

Halkın, bu dönem yaşananları hak etmediğini belirten İncirli, “Meclis’in, hukukun üstünlüğü, demokrasiye ve eşitliğe dayanan konularda ilerleme sağlaması gerekirdi, maalesef öyle olmadı” dedi.

-Ataoğlu: “Hükümette ciddi bir sıkıntı yok”

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ise, komite çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Koalisyon hükümetinde ciddi bir sıkıntı olmadığını ifade eden Ataoğlu, “Ama elbette ki bütün görüşlerimiz de örtüşmüyor” dedi.

Ataoğlu, her siyasi partinin kendi içindeki görüşlerine saygı duyduğunu ve aynı derecede de saygı duyulmasını istediğini belirtti.

-Arıklı: “Hükümetin arasında kangrenleşmiş bir sorun haline gelmez bu konu”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise, dört yıl bir aydır görev başında olan hükümetin KKTC siyasi tarihinin en uzun ömürlü hükümeti olduğunu belirtti.

Hükümette tek parti uyumundan söz edilemeyeceğini zaman zaman üç parti arasında fikir ayrıklıkları olmasının son derece normal olduğunu dile getiren Arıklı, önemli olanın bunları çözmek ve halka hizmet etmeye devam olduğunu kaydetti.

Son günlerde Başbakan ile aralarında “iç hat” konusunun ortaya çıktığını dile getiren Arıklı, “Amaç aynı” dedi. Beş yıldan beri Türkiye-KKTC arasındaki uçak bileti fiyatlarının düşürülmesi için çalıştıklarını dile getiren Arıklı, Türkiye’deki iç hat benzeri bir fiyat uygulamasına dört yıldan beri kafa yorduklarını anlattı.

Arıklı, buldukları formülün, Ercan Havalimanı’nın teknik olarak Türkiye Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün kriterleri doğrultusunda hizmet vererek, KKTC'ye de iç hat fiyatlarının uygulanmasını sağlamak olduğunu dile getirdi. Arıklı, “Buradaki amaç egemenlik tartışması değil buradaki amaç KKTC’ye Türkiye’den daha fazla yolcu, turist gelmesini sağlamak… Bunun da yolu budur” dedi.

Bunu siyasi tartışmayla kamuoyuna malzeme haline getirmenin yanlış olduğunu belirten Arıklı, “Hükümetin arasında kangrenleşmiş bir sorun haline gelmez bu konu” vurgusu yaptı.

CTP Milletvekili Doğuş Derya ise yerinden söz alarak, Ercan Havalimanı’nın uluslararası bir havalimanı olması gerektiğini kaydederek, “İç hatlar olmaya karşıyız. Bizim statümüzü aşağıya çekiyorsunuz” dedi.

Konuşmasına devam eden Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti’nin de özel şirketlerin artan fiyat politikasından şikayetçi olduğunu ve taban fiyat uygulamasına geçtiğini kaydetti.