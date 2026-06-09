Toplantıda İncirli, CTP’nin yeni döneme ilişkin siyasi vizyonunu, politika önceliklerini ve ülke gündemine dair değerlendirmelerini paylaştı. Görüşmede ekonomik kriz, erken genel seçim tartışmaları, kamu kurumlarının güçlendirilmesi, toplumsal uzlaşı, Kıbrıs sorunu gibi konu başlıkları ele alındı. İncirli, ülkede yaşanan ekonomik ve yönetsel sorun…

Toplantıda İncirli, CTP’nin yeni döneme ilişkin siyasi vizyonunu, politika önceliklerini ve ülke gündemine dair değerlendirmelerini paylaştı. Görüşmede ekonomik kriz, erken genel seçim tartışmaları, kamu kurumlarının güçlendirilmesi, toplumsal uzlaşı, Kıbrıs sorunu gibi konu başlıkları ele alındı. İncirli, ülkede yaşanan ekonomik ve yönetsel sorunların temelinde kötü yönetim anlayışının bulunduğunu belirterek, CTP’nin mali disiplini sağlayacak, kurumsal yapıyı güçlendirecek ve topluma yeniden güven verecek bir yönetim anlayışıyla göreve hazır olduğunu ifade etti.

“Toplumun tüm kesimleriyle birlikte yöneteceğiz”

İncirli, CTP’nin yalnızca seçimlere hazırlanan bir parti değil, ülkenin sorunlarına yönelik somut çözüm önerileri üreten ve hükümete hazırlanan bir siyasi yapı olduğunu vurguladı. Kamu kurumlarının kapasitesinin artırılması, liyakatin yeniden tesis edilmesi ve yolsuzlukla mücadelede kararlı adımlar atılmasının öncelikleri arasında yer aldığını belirten İncirli, toplumun tüm kesimleriyle istişare içinde hareket edeceklerini kaydetti. Çalıştaylar ve sektör buluşmalarıyla farklı kesimlerin görüşlerini dinlediklerini ifade eden İncirli, “Toplumun tüm kesimleriyle birlikte yöneteceğiz” dedi.

İncirli ayrıca, CTP’nin öncelikleri arasında kurumların kapasitesini artırmak, kamu yönetimini güçlendirmek ve hizmet kalitesini yükseltmek olduğunu vurguladı. Güçlü kurumların yalnızca günlük yaşam açısından değil, ülkenin uluslararası alandaki varlığı ve geleceği açısından da hayati öneme sahip olduğunu kaydetti.

Gazetecilerin soruları üzerine son dönemde tartışma konusu olan yasal düzenlemeler ve basın özgürlüğü konularına da değinen İncirli, ifade özgürlüğü ve haber alma hakkının demokratik toplumların temel unsurları arasında yer aldığını vurguladı. Toplumun bilgiye erişim hakkını koruyan, temel hak ve özgürlükleri güvence altına alan bir yaklaşımın önemine dikkat çeken İncirli, halkın haber alma hakkını ve gazetecilerin ifade özgürlüğünü savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Kıbrıs sorunu, bölgesel gelişmeler ve Türkiye ile ilişkiler masadaydı

Toplantıda Kıbrıs sorunu, bölgesel gelişmeler ve Türkiye-KKTC ilişkileri de değerlendirildi. İncirli, Türkiye ile ilişkilerin kurumsal, güçlü ve karşılıklı saygıya dayalı bir zeminde yürütülmesinin önemine işaret ederek, Kıbrıslı Türklerin iradesinin her koşulda esas alınması gerektiğini belirtti. Demokrasi, hukuk devleti ve temel hak ve özgürlüklerin CTP’nin siyasal duruşunun temel unsurları olduğunu belirten İncirli, hem iç politikada hem de dış ilişkilerde etkin, öngörülebilir ve çözüm odaklı bir anlayışla hareket edeceklerini ifade etti.

İncirli, CTP’nin Kıbrıs sorununa ilişkin duruşunu aktarırken, bölgede yaşanan gelişmelerin Kıbrıs üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. CTP’nin son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de çok yüksek bir oran ile ortaya konan adada siyasi eşitliğe dayalı, iki toplumlu, iki kesimli federal çözüm iradesine dayalı siyasal duruşunu hatırlatan İncirli, iki toplumun geleceğine ilişkin kalıcı ve adil barışa ulaşmanın önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yol haritasını desteklediklerini ve girişimlerin Kıbrıslı Türklerin ortaya koyduğu iradeye sahip çıkarak yapıldığının altını çizen İncirli, Kıbrıslı Türklerin dünyada hak ettikleri yeri güven içerisinde almasının önemini vurguladı.

Görüşme, karşılıklı fikir alışverişi ve güncel gelişmelerin değerlendirilmesiyle sona erdi.