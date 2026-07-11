İngiliz siyasetçi ölü bulundu!

İngiltere’de eski bakan, eski Avam Kamarası ve Avrupa Parlamentosu üyesi Ann Widdecombe, Dartmoor bölgesindeki evinde ölü bulundu.

İngiltere’de eski bakan, eski Avam Kamarası ve Avrupa Parlamentosu üyesi Ann Widdecombe, Dartmoor bölgesindeki evinde ölü bulundu.

Olayın ardından polis cinayet soruşturması başlatırken, 26 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Polis, ilk incelemelerde olayın terör bağlantılı olduğuna veya siyasi saikle işlendiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı. Soruşturmanın tüm yönleriyle sürdüğü bildirildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile çeşitli siyasi isimler, Widdecombe’un ailesine taziye mesajlarını iletirken, uzun yıllara yayılan siyasi kariyeri ve kamu hizmetine yaptığı katkılar nedeniyle saygıyla anıldığını ifade etti.