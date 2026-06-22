İngiltere Başbakanı Keir Starmer istifasını açıkladı

Başbakanlık Konutu önünde açıklama yapan Starmer, çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek istifa ettiğini açıkladı.

Başbakanlık Konutu önünde açıklama yapan Starmer, çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek istifa ettiğini açıkladı.

Jeffrey Epstein bağlantılı Peter Mandelson’un Washington Büyükelçisi olarak atanması, siyasi vaatlerin yerine getirilememesi ve son olarak bakanların peş peşe istifa etmesi sonrası İşçi Partisi’nde Starmer’ın istifası yüksek sesle dile getirilmeye başlamıştı.

TRUMP, STARMER’IN İSTİFA EDECEĞİ SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından İngiltere Başbakanı Starmer’a ilişkin paylaşım yaptı.

Trump, paylaşımında, “Keir Starmer, Birleşik Krallık Başbakanlığı görevinden istifa edecek. İki çok önemli konuda büyük başarısızlık yaşadı: Göç ve enerji politikaları. Kendisine başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE’DE “USULÜNCE ÇEKİL” ÇAĞRISI

The Guardian ve The Times’ın İşçi Partisi kaynaklarına dayandırdıkları haberlere göre, aralarında İçişleri Bakanı Shabana Mahmood ile Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı Ed Miliband’ın da yer aldığı yaklaşık 200 partili, Başbakan’ın usule uygun şekilde çekilmesini istemişti.

Miliband ve Mahmood, Starmer’ı görevi bırakma ve yeni lider seçim takvimini belirlemeye çağırırken parti kaynakları bu ikiliye yeni bakanların da eklenebileceğini belirtmişti.

Kaynaklar, Starmer’ın bugün milletvekili ve bakanlarla görüşerek fikirlerini soracağı ancak Başbakan’ın kolay vazgeçme niyeti olmadığını vurgulamıştı.

Starmer’ın hafta sonu istifa etmemesi veya yeni lider için bir takvim belirlememesi halinde gelecek salı yapılacak Kabine Toplantısı’nda, bakanların duruma müdahale edebileceğini aktaran kaynaklar, Starmer’a “Kaçınılmaz sona gelmeden gitsin.” sözleriyle çekilme çağrısı yapmıştı.

Kaynaklar, Starmer’ın bir takvim belirledikten sonra liderlik yarışına da girmemesi gerektiğini kaydetmişti.

YENİ LİDER OLARAK MANCHESTER BELEDİYE BAŞKANI BURNHAM’IN ADI ÖNE ÇIKMIŞTI

İşçi Partisi’nde, yeni lider olarak Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham’ın adı öne çıkmıştı.

Partinin başına geçebilmesi için milletvekili olması gereken Burnham, şubatta yapılan Gorton and Denton milletvekili ara seçimlerinde aday olmak istemiş ancak Starmer, bu adaylığı engellemişti.

Burnham, İşçi Partisinin Ulusal Yürütme Komitesinin kararıyla Makerfield’da yapılacak milletvekili ara seçimlerinde yarışma hakkını elde etmiş, yapılan seçimde Meclise girmeye hak kazanmıştı.

Daha önce eski Başbakan Yardımcısı Angela Rayner ile eski Sağlık Bakanı Wes Streeting de Starmer’a istifa çağrısı yapmış, Streeting liderlik yarışına gireceğini, Rayner ise Burnham’a destek vereceğini ifade etmişti.

STARMER KİMDİR?

İngiltere’de 4 Temmuz genel seçimlerinin ardından İşçi Partisi’nin iktidara gelmesiyle birlikte ülkenin yeni başbakanı olan Keir Starmer, 14 yıllık Muhafazakâr Parti iktidarını sona erdiren isim olarak tarihe geçti.

Eski Başbakan Rishi Sunak’ın yerini alan Starmer, uzun yıllar hukuk alanında görev yaptıktan sonra siyasete atıldı ve kısa sürede İngiliz siyasetinin en etkili isimlerinden biri haline geldi.

2 Eylül 1962’de Londra’da dünyaya gelen Starmer, Leeds Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldıktan sonra Oxford Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı.

Uzun yıllar insan hakları ve ceza hukuku alanında avukat olarak çalışan Starmer, hukuk kariyerindeki başarılarıyla dikkat çekti. 2008-2013 yılları arasında İngiltere ve Galler’in en üst düzey savcılık kurumu olan Kraliyet Savcılık Hizmeti’nin (CPS) başında görev yaptı.

Kamu hizmetlerine yaptığı katkılar nedeniyle “Sir” unvanına layık görülen Starmer, bu dönemde ülkenin en tanınan hukukçularından biri olarak öne çıktı.

Starmer, 2015 yılında Kuzey Londra’daki Camden bölgesinden milletvekili seçilerek Avam Kamarası’na girdi. O tarihten bu yana parlamentodaki görevini sürdüren Starmer, kısa sürede İşçi Partisi’nin önde gelen isimlerinden biri haline geldi.

12 Aralık 2019 seçimlerinde tarihi bir yenilgi yaşayan İşçi Partisi’nde dönemin lideri Jeremy Corbyn’in istifasının ardından yapılan liderlik yarışını kazanan Starmer, 2020 yılında partinin yeni lideri oldu.

Oyların yüzde 56,2’sini alarak İşçi Partisi’nin başına geçen Starmer, parti içinde daha merkezci ve pragmatik bir çizgi izleyerek iktidar hedefini yeniden şekillendirdi.

Keir Starmer, Avrupa meseleleriyle yakından ilgilenen siyasetçiler arasında yer aldı. 2016-2020 yılları arasında Jeremy Corbyn’in Brexit sözcüsü olarak görev yaptı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nde kalmasını savunan Starmer, Brexit sürecinde hükümete yönelik eleştirileriyle dikkat çekti. Dönemin hükümetini daha kapsamlı bir çıkış stratejisi geliştirmeye çağıran Starmer, zaman zaman ikinci bir referandum yapılmasını da gündeme getirdi.

Ancak sonraki yıllarda daha temkinli bir yaklaşım benimsedi. İşçi Partisi lideri olarak yürüttüğü seçim kampanyasında İngiltere’nin Avrupa Birliği’nin tek pazarına veya gümrük birliğine yeniden katılmayacağını vurguladı. Buna karşın, Boris Johnson döneminde imzalanan Brexit anlaşmasının iyileştirilmesi gerektiğini savundu.