İngiltere’de onlarca çift katlı otobüs kundaklandı!

İngiltere’nin Essex bölgesindeki Grays kentinde çift katlı otobüslerin bulunduğu park alanında yangın çıktı.
Essex polisi önceki gün yerel saatle 19.00 sıralarında yangın ihbarı aldıklarını ve acil durum ekiplerinin derhal olay yerine sevk edildiğini açıkladı.
Yetkililer yangında en az 36 çift katlı otobüsün ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.
KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ
Essex İtfaiye Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada yangın nedeniyle çevredeki bazı yolların trafiğe kapatıldığı belirtildi.
İtfaiye ekiplerinin altyapı hizmet sağlayıcıları ve yerel çiftçilerin desteğiyle alevleri yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına aldığı, böylece yangının çevreye yayılmasının önlendiği ifade edildi.
Essex polisinden yapılan yeni açıklamada ise yangının çıkış nedenine ilişkin kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Açıklamada, “Mevcut aşamada olay kundaklama şüphesiyle değerlendirilmektedir. Yangının çıkış nedenini belirlemek için itfaiye teşkilatındaki meslektaşlarımızla yakın iş birliği içinde çalışıyoruz” denildi.