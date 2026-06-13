İngiltere’de polise yapay zeka ile sahte kanıt soruşturması

İngiltere’de bir polis memuru, adli vakalarda kanıt oluşturmak amacıyla yapay zeka kullanmakla suçlanarak açığa alındı. Ülkede bir ilk niteliği taşıyan olayda, memur hakkında adaleti yanıltmaya teşebbüs suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı.

İngiltere’de bir polis memuru, adli vakalarda kanıt oluşturmak amacıyla yapay zeka kullanmakla suçlanarak açığa alındı. Ülkede bir ilk niteliği taşıyan olayda, memur hakkında adaleti yanıltmaya teşebbüs suçundan adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Derbyshire Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis memuru, baktığı bazı davalarda yapay zeka sistemlerinden yararlanarak sahte kanıt üretmekle suçlanıyor. Kimliği açıklanmayan memur, yürütülen ceza soruşturması kapsamında aktif görevden uzaklaştırıldı.

Emniyet yetkilileri, adli süreci olumsuz etkileyebilecek bu durum karşısında İngiliz Kraliyet Savcılık Servisi ile ortak bir çalışma başlattıklarından bahsetti. Soruşturmanın henüz ilk aşamalarında olduğu ve şu ana kadar herhangi bir gözaltı işleminin yapılmadığı öğrenildi.

Kraliyet Savcılık Servisi de konuyla ilgili bir açıklama yaparak emniyet güçleriyle yakın temas halinde olduklarını doğruladı. Yapay zekanın dahil edildiği iddia edilen davalardaki savunma ekipleri ve mahkemelerle iletişime geçildiğini belirten savcılık, soruşturmanın selameti açısından daha fazla ayrıntı paylaşmaktan kaçındı.

Emniyette yapay zeka kullanımına sınır

Bu skandal, İngiltere’deki polis teşkilatlarında yapay zeka kullanımının güvenilirliği konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. Ulusal Polis Şefleri Konseyi Yapay Zeka Merkezi Başkanı Alex Murray, yakın zamanda birçok emniyet müdürlüğüne mahkeme ifadeleri hazırlarken ya da benzeri kritik görevlerde yapay zeka kullanmayı bırakmaları yönünde talimat verdiklerini açıkladı.

Murray, bu tür sistemlerin henüz adli süreçlerde güvenle kullanılabilecek kadar güvenilir olmadığını vurguladı.

Diğer yandan, İngiliz polisi yapay zekayı kendi içindeki suistimalleri tespit etmek için de kullanıyor. Geçtiğimiz nisan ayında Londra Metropolitan Polisi, teşkilat içerisindeki usulsüzlükleri ve yolsuzlukları ortaya çıkarmak amacıyla bir yapay zeka yazılımını devreye soktu.

Bir hafta süren taramalar sonucunda, evden çalışma ihlallerinden rüşvete, hatta nitelikli suç iddialarına kadar uzanan yüzlerce dosya incelendi. Bu operasyon neticesinde, yetkiyi kötüye kullanma ve dolandırıcılık gibi ağır suçlara karıştığı tespit edilen üç polis memuru tutuklandı.