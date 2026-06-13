İngiltere Milli Takımı’nın kramponları çalındı

Dünya Kupası için ABD’de bulunan İngiltere Milli Takımı, ilk antrenman öncesinde büyük bir güvenlik zafiyetiyle karşı karşıya kaldı. Takımın yıldız oyuncularına ait maç kramponları ve teknik ekipmanlar, Florida’dan Missouri’ye taşındığı sırada çalındı.

Dünya Kupası için ABD’de bulunan İngiltere Milli Takımı, ilk antrenman öncesinde büyük bir güvenlik zafiyetiyle karşı karşıya kaldı. Takımın yıldız oyuncularına ait maç kramponları ve teknik ekipmanlar, Florida’dan Missouri’ye taşındığı sırada çalındı.

Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren İngiltere Milli Takımı’nın kamp malzemeleri, Florida’daki hazırlık merkezinden Missouri’deki antrenman tesislerine nakledilirken hırsızların hedefi oldu. Çalınan eşyalar arasında takımın yıldız futbolcularının turnuva boyunca giyeceği maç kramponlarının yanı sıra, resmi turnuva topları ve teknik antrenman malzemeleri yer alıyor.

Olayın ardından Kansas City Polis Departmanı geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Emniyet yetkilileri, yürütülen ilk incelemeler ve takip sonucunda şüpheli görülen iki kişinin gözaltına alındığını ve sorgularının devam ettiğini açıkladı. İngiltere Futbol Federasyonu ise yerel polisle koordineli bir şekilde çalışarak malzemeleri turnuva başlamadan önce eksiksiz geri almaya çalışıyor.

İlk maç öncesi teknik heyete büyük şok

Teknik direktör Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere, gruptaki ilk maçında çarşamba günü Dallas’ta Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek. 1966 yılından bu yana erkekler futbolunda ilk kez büyük bir kupa kazanma hedefiyle yola çıkan ve turnuvaya oldukça titiz bir planlamayla hazırlanan İngiliz ekibinde, bu hırsızlık olayı teknik heyet ve personelin planlarında ciddi bir aksamaya yol açtı.

Takımın Florida kampındaki hazırlık maçlarında sergilediği başarılı performans ve oyuncuların yüksek morali, yaşanan bu güvenlik zafiyetiyle gölgelenmiş oldu. İngiltere Futbol Federasyonu konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmaktan kaçınırken, takımın cumartesi öğleden sonra yapacağı ilk idman öncesinde krampon ve malzeme eksikliğinin nasıl giderileceği merak konusu oldu.