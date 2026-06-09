İnsan sağlığını tehdit eden 1,889 kilo etin piyasaya sürülmesi engellendi!

KIBRIS 22

Yayınlama: 09 Haziran 2026 Salı 14:38 | Güncellendi: 09.06.2026 19:39 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerince, Haspolat’ta dün akşam gerçekleştirilen operasyon kapsamında bir şahsın kullanımındaki araçta yapılan aramada, Güney Kıbrıs’tan alınmış ve sağlıksız koşullarda taşınıp kanunsuz şekilde KKTC’ye ithal edilen toplam 1.889 kilogram ağırlığında küçük ve büyükbaş hayvan eti ele g…

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Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerince, Haspolat’ta dün akşam gerçekleştirilen operasyon kapsamında bir şahsın kullanımındaki araçta yapılan aramada, Güney Kıbrıs’tan alınmış ve sağlıksız koşullarda taşınıp kanunsuz şekilde KKTC’ye ithal edilen toplam 1.889 kilogram ağırlığında küçük ve büyükbaş hayvan eti ele geçirildi. Operasyon kapsamında bahse konu aracın sürücüsü zanlı olarak tutuklandı.