İntergaz’dan itfaiye personeline yönelik yangın ve LPG güvenliği eğitimi

İntergaz Ltd. yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü itfaiye personeline yönelik kapsamlı bir yangın ve LPG güvenliği eğitimi düzenledi.

İntergaz Ltd. yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü itfaiye personeline yönelik kapsamlı bir yangın ve LPG güvenliği eğitimi düzenledi.

Eğitmen Resul Dilek tarafından verilen teorik eğitim kapsamında; Yangın Kimyası, Yangın Sınıfları, Yangına Müdahale Araç ve Sistemleri, LPG Özellikleri, LPG Gaz Kaçaklarına Müdahale, LPG Yangınlarına Müdahale ile LPG, Elektrik ve Akaryakıt Yangınlarına Müdahale konuları ele alındı.

Katılımcıların olası acil durumlara karşı bilgi ve müdahale yetkinliklerini artırmayı amaçlayan eğitim programında, yangınların oluşum süreçleri, risk unsurları ve farklı yangın türlerine yönelik doğru müdahale yöntemleri detaylı şekilde aktarıldı.

Teorik eğitimin ardından gerçekleştirilen uygulamalı tatbikatta ise katılımcılar, edindikleri bilgileri sahada uygulama fırsatı buldu. Gerçek senaryolar üzerinden gerçekleştirilen tatbikatlarda yangın söndürme ekipmanlarının kullanımı, LPG kaynaklı olaylara müdahale yöntemleri ve güvenlik prosedürleri uygulamalı olarak gösterildi.

Toplum güvenliğine katkı sağlayan eğitim faaliyetlerine önem veren İntergaz Ltd., bilgi paylaşımını ve mesleki gelişimi destekleyen sosyal sorumluluk çalışmalarına önümüzdeki dönemde de kararlılıkla devam edeceğini ortaya koydu.