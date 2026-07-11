İran, ABD ile gelecek hafta görüşme yapılacağı iddiasını yalanladı

İran’da müzakere heyetine yakın bir kaynak, ABD ile görüşmelerin gelecek hafta yapılacağı iddialarını yalanladı.

İran’da müzakere heyetine yakın bir kaynak, ABD ile görüşmelerin gelecek hafta yapılacağı iddialarını yalanladı.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, ismi belirtilmeyen kaynağın İran-ABD müzakerelerine ilişkin açıklamalarını yayımladı.

Kaynak, Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki görüşmeler için hazırlıkların tamamlandığına dair iddiaların ve teknik görüşmelerin gelecek hafta devam edeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Söz konusu haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen kaynak, müzakerelerle ilgili herhangi bir gelişme olması durumunda İran resmi makamlarının bilgilendirmede bulunacağını ifade etti.