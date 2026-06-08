İran’dan İsrail’e yeni füze saldırısı: Karşılık gelirse daha sert vuracağız!

İsrail Ordusu, İran’dan İsrail’e doğru yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, İsrail hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. Özellikle ülkenin kuzeyinde siren sesleri duyuldu.

İsrail Ordusu, İran’dan İsrail’e doğru yeni bir saldırı dalgası başlatıldığını açıkladı. Açıklamada, İsrail hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtildi. Özellikle ülkenin kuzeyinde siren sesleri duyuldu.

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının sona erdirilmesini gerektiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, “Lübnan’a saldırılar devam ederse veya İran’ın saldırılarına yanıt verilirse, daha ezici ve pişmanlık verici darbelerle yüzleşecekler. Bu geceki operasyon yalnızca bir uyarı niteliğindeydi; saldırıların tekrarlanması halinde yanıtlar çok daha kapsamlı olacak ve bölgedeki tüm Amerikan-Siyonist hedeflerini kapsayacaktır.” denildi.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İsrail’e yönelik yeni füze saldırıları gerçekleştirildi.

Art arda gelen iki dalga füze saldırısı nedeniyle İsrail’in kuzeyindeki birçok kentte sirenler çaldı.

İç Cephe Komutanlığı’nın talimatlarına uyulması, isabet anlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmaması uyarısında bulunulan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

İsrail’in Ben Gurion Havalimanı’nda uçuşlar durdurulurken okulların tatil edildiği duyuruldu.

İran’dan fırlatılan füzelerin güzergahında bulunan Ürdün’de de sirenlerin çaldığı bildirildi.

“İSRAİL KIRMIZI ÇİZGİYİ AŞTI”

İran dini lideri Mücteba Hamaney’in danışmanı Muhsin Rızai, “İran’ın ateşkes ihlalleri ve Lübnan’a yönelik saldırılara göz yummayacağına yönelik İsrail’i birçok kez uyardı. Saldırganlar bugün gerekli yanıtı aldı” dedi.

İran ordusundan ise İsrail’in Beyrut saldırısıyla tüm kırmızı çizgileri aştığı belirtildi.

İlk saldırı dalgasından sonra İsrail tarafından yeni bir saldırı dalgasının daha başladığı belirtildi. Daha önce İran Lübnan’a yönelik saldırılar nedeniyle, İsrail’e uyarılarda bulunmuştu.

İran’ın müzakere ekibinin başındaki isim Muhammed Bakır Galibaf, “Ne ateşkese uyuyorlar ne de müzakereye inanıyorlar; deniz ablukası ve Lübnan’a yönelik ateşkes ihlaliyle sadece güç dilini anladıklarını kanıtladılar.” ifadesini kullanmıştı.