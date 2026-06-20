İran Devrim Muhafızları: Hürmüz Boğazı bütün gemilere kapatıldı

DÜNYA 6

Yayınlama: 20 Haziran 2026 Cumartesi 20:19 | Güncellendi: 20.06.2026 18:36 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’daki İsrail saldırılarının, ABD’nin ateşkes taahhütlerine uymadığının açık bir göstergesi olduğu belirtilerek Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığı duyuruldu.

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İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, Lübnan’daki İsrail saldırılarının, ABD’nin ateşkes taahhütlerine uymadığının açık bir göstergesi olduğu belirtilerek Hürmüz Boğazı’nın kapatıldığı duyuruldu. Açıklamada ayrıca, “Gemiler Hürmüz Boğazı’na yaklaşmamalı, aksi halde kendilerini tehlikeye atarlar” uyarısına yer verildi.