İran: Son ABD saldırılarında 17 kişi öldü, 115 kişi yaralandı

Şarku’l Avsat’ın Tesnim’den aktardığına göre İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, yaralılardan 102’sinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği, 14 kişinin ise ameliyat edildiği belirtildi. Hayatını kaybeden 17 kişi arasında bir kadının da bulunduğu ifade edildi.

Şarku’l Avsat’ın Tesnim’den aktardığına göre İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, yaralılardan 102’sinin tedavisinin tamamlanarak taburcu edildiği, 14 kişinin ise ameliyat edildiği belirtildi. Hayatını kaybeden 17 kişi arasında bir kadının da bulunduğu ifade edildi.

ABD, geçtiğimiz salı günü Hürmüz Boğazı’nda İran’ın petrol tankerlerini hedef almasına misilleme olarak çarşamba ve perşembe günleri İran topraklarına yönelik bir dizi hava saldırısı gerçekleştirdi.ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, İran ile olan ateşkesin sona erdiğini duyurdu. Alman Haber Ajansı’nın (DPA) aktardığına göre Trump, “Benim açımdan ateşkes sona erdi. Onlarla uğraşmak sadece zaman kaybı” ifadelerini kullandı. Trump, ABD temsilcilerinin İran ile müzakerelere devam edebileceğini belirtse de bu görüşmelerden herhangi bir sonuç çıkacağına dair şüphelerini dile getirdi.