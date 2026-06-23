“İş Yerinde Hareket Var” Projesi kapsamında eğitici eğitimi yapıldı

Dernekten verilen bilgiye göre Hüseyin Bilal Özkader ve Caniz Ersümer Tonyalı tarafından verilen eğitim, 19-20 Haziran tarihlerinde KTÖS Eğitim Salonu’nda yapıldı. Programa, altı fizyoterapi uzmanı ve bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı katıldı.

Dernekten verilen bilgiye göre Hüseyin Bilal Özkader ve Caniz Ersümer Tonyalı tarafından verilen eğitim, 19-20 Haziran tarihlerinde KTÖS Eğitim Salonu’nda yapıldı. Programa, altı fizyoterapi uzmanı ve bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı katıldı.

İki günlük programda, omurga sağlığı, doğru postür, ergonomik çalışma düzeni, güvenli çalışma alışkanlıkları ve iş yerinde uygulanabilecek aktif dinlenme egzersizleri ele alındı. Katılımcılara germe, gevşeme ve güçlendirme egzersizleri, masa başı çalışanlar için doğru oturma ve çalışma istasyonu düzenleme önerileri ile fiziksel iş yükü yüksek çalışanlar için güvenli kaldırma-taşıma prensipleri uygulamalı olarak aktarıldı.

Eğitime katılan fizyoterapistlerin projenin ilerleyen aşamalarında farklı iş yerlerinde çalışanlara yönelik eğitimlerin yürütülmesinde aktif rol alması hedefleniyor. Böylece proje kapsamında sürdürülebilir bir eğitici havuzunun oluşturulması ve sağlıklı çalışma kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında geliştirilen eğitim içerikleri ayrıca çalışanların egzersiz uygulamalarına ve ergonomik önerilere kolayca ulaşabileceği mobil uygulama çalışmalarına da temel oluşturulması hedefleniyor.

“İş Yerinde Hareket Var-Worker Health Hive Projesi", çalışanlarda kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının önlenmesine katkı sağlamak, iş yerlerinde ergonomi farkındalığını artırmak ve aktif dinlenme uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla yürütülüyor.