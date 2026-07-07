İŞAD'dan Yangın Güvenliği Çağrısı: "Can Güvenliği Ertelenemez"

İŞAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, olası bir felaketin ardından eksiklikleri tartışmak yerine, yangın yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasının devletin, yerel yönetimlerin, ilgili kurumların ve bina sahiplerinin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

İŞAD tarafından yapılan yazılı açıklamada, olası bir felaketin ardından eksiklikleri tartışmak yerine, yangın yaşanmadan önce gerekli tedbirlerin alınmasının devletin, yerel yönetimlerin, ilgili kurumların ve bina sahiplerinin ortak sorumluluğu olduğu vurgulandı.

Açıklamada, ülkedeki çok katlı binaların yangın algılama ve ihbar sistemleri, otomatik söndürme sistemleri, yangın merdivenleri, acil tahliye planları ve itfaiyenin müdahalesini kolaylaştıracak teknik altyapılar açısından yeterli olup olmadığının sorgulanması gerektiği belirtilerek, bu konunun doğrudan insan hayatını ilgilendirdiğine dikkat çekildi.

İŞAD, mevcut tüm çok katlı binaların itfaiye teşkilatının uzman ekipleri tarafından kapsamlı şekilde denetlenmesini, tespit edilecek eksikliklerin belirli bir takvim çerçevesinde giderilmesini ve bu denetimlerin düzenli hale getirilmesini talep etti.

Dernek ayrıca, İtfaiye Teşkilatı'nın yüksek katlara müdahale edebilecek modern araçlar, gelişmiş ekipmanlar, çağdaş teknolojiler ve sürekli eğitim programlarıyla güçlendirilmesinin artık bir tercih değil, zorunluluk olduğunu ifade etti.

Açıklamada, itfaiyenin denetim ve yaptırım yetkilerini artıracak yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiği de vurgulanarak, güçlü bir denetim sistemi kurulmadan güvenli şehirler inşa etmenin mümkün olmadığı kaydedildi.

İŞAD, can güvenliğinin hiçbir ekonomik gerekçeyle ertelenemeyeceğini belirterek, tüm yetkili makamları, meslek odalarını, belediyeleri, müteahhitleri ve bina yöneticilerini ortak bir seferberlik anlayışıyla hareket etmeye davet etti.

Dernek, yangınla mücadelede en büyük başarının yangın çıktıktan sonra değil, çıkmadan önce alınan önlemlerle sağlanacağını belirterek, toplumun can ve mal güvenliği adına atılacak her adımın takipçisi olmaya devam edeceklerini bildirdi.