İskele basketbolla güzel

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol Şubesi, 2025-2026 sezonunu altı kupa, önemli dereceler ve altyapıdaki gelişimlerle tamamladı. Kulüp, sportif başarılarının yanı sıra aidiyet duygusu ve aile ortamıyla da dikkat çekti. Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol Şubesi, 2025-2026 sezonuna ilişkin değerlendirme raporunu yayımladı. Ku…

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol Şubesi, 2025-2026 sezonunu altı kupa, önemli dereceler ve altyapıdaki gelişimlerle tamamladı. Kulüp, sportif başarılarının yanı sıra aidiyet duygusu ve aile ortamıyla da dikkat çekti.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Basketbol Şubesi, 2025-2026 sezonuna ilişkin değerlendirme raporunu yayımladı. Kulüp yönetimi tarafından yapılan açıklamada, sezon boyunca elde edilen başarıların yanı sıra sporcular arasında oluşturulan birliktelik ve aidiyet duygusunun en önemli kazanımlardan biri olduğu vurgulandı. Açıklamada, bir sporcunun mağlubiyet sonrası dile getirdiği “Bu kulüp benim ailem, burada oynamaktan çok mutluyum” sözlerinin, kazanılan kupalardan daha büyük anlam taşıdığı ifade edildi.

Altı Kupalık Başarı Tablosu Kulüp, sezonu önemli başarılarla tamamladı. Büyük Erkek Takımı, Erkekler Ligi şampiyonluğunun yanı sıra Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı da kazanarak sezonu çifte kupayla kapattı. Büyük Kadın Takımı ise Federasyon Kupası’nı müzesine götürürken, lig finalinde mücadele etti.

Sezon sonunda kulüp şu dereceleri elde etti: Erkekler Ligi Şampiyonluğu Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu Kadınlar Federasyon Kupası Şampiyonluğu Kadınlar Ligi İkinciliği Erkekler Federasyon Kupası İkinciliği Geleneksel İskele Kupası İkinciliği U18 Erkekler Yarı Finali U16 Erkekler Yarı Finali Erkek Takımı İstikrarını Sürdürdü

ProLig’de mücadele eden Büyük Erkek Takımı, son beş yıldır kesintisiz olarak ligde yer alan tek ekip olma özelliğini korudu. Normal sezonda oynadığı 21 resmi maçın 19’unu kazanan ekip, ligi zirvede tamamladı. Play-off yarı final ve final serilerinde rakiplerine karşı toplamda 5-0’lık üstünlük kuran takım, sezonu şampiyonlukla noktaladı. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kupası’nı da kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Kadın Takımı Final Geleneğini Sürdürdü Kadınlar Ligi’nde mücadele eden Büyük Kadın Takımı ise üst üste üçüncü kez lig finaline yükselme başarısı gösterdi. Geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu olan ekip, bu sezon da Federasyon Kupası’nı kazanırken lig finalinde kulübü başarıyla temsil etti. Kulüp yönetimi, takımın mücadeleci yapısı ve güçlü takım ruhuyla camianın gurur kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.

Altyapıda Geleceğe Yatırım Kulübün altyapı organizasyonunda da önemli gelişmeler yaşandı. U18 ve U16 Erkek Takımları play-off yarı finallerine yükselirken, kulüp tarihinde ilk kez kurulan U12 Kız Takımı çalışmalarını sürdürdü. U16 Kız Takımı’nın başına deneyimli antrenör Nuran Aslan getirilirken, küçük yaş kategorilerinde sürdürülen çalışmalarla sporcuların yalnızca sportif değil, sosyal gelişimlerine de katkı sağlanması hedeflendi. Sezon içerisinde altyapıdan yetişen altı sporcu da kadın ve erkek A takım kadrolarına dahil edildi.

İskele Festivali’nde 3×3 Heyecanı Kulüp, İskele Belediyesi iş birliğiyle düzenlenecek olan 54. İskele Festivali kapsamında gerçekleştirilecek 3×3 Sokak Basketbol Turnuvası için hazırlıklarını sürdürüyor. Organizasyonun 2-3 Temmuz tarihlerinde İskele’de yapılacağı belirtildi.

Yeni Proje: LGB Girls Dance Kulübü 2025-2026 sezonunda hayata geçirilen LGB Girls Dance Kulübü de sezonun dikkat çeken yenilikleri arasında yer aldı. Maçlarda ve organizasyonlarda sahne alan dansçılar, salon atmosferine renk katarken basketbol takımlarına da destek verdi.

Uluslararası Hedefler Belirlendi Kulüp yönetimi, gelecek sezon için uluslararası projelere ağırlık vereceklerini açıkladı. Hedefler arasında Balkan ülkelerindeki dostluk turnuvalarına katılım, Avrupa ve Akdeniz bölgesindeki kulüplerle iş birlikleri geliştirilmesi, uluslararası organizasyonlarda yer alınması ve kardeş kulüp projelerinin hayata geçirilmesi bulunuyor.