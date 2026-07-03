İskele’de “30. Karadenizliler Gecesi” düzenlendi

İskele Belediyesi 54. Geleneksel İskele Festivali kapsamında “30. Karadenizliler Gecesi” düzenlendi. Etkinlikte hamsili pilav ikram edildi.

İskele Belediyesi 54. Geleneksel İskele Festivali kapsamında “30. Karadenizliler Gecesi” düzenlendi. Etkinlikte hamsili pilav ikram edildi.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan gecenin açılış gösterisini İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu yaptı. Gecede, KKTC Karadeniz Kültür Derneği Kuzeyin Yıldızları Halk Dansları Ekibi de sahne aldı.

Gecede, KKTC Karadeniz Kültür Derneği Genel Başkanı Murat Zeki Civelek, Türkiye Cumhuriyeti Bayrampaşa Belediye Başkanı İbrahim Akın ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu konuşma yaptı.

Geceye, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, belediye meclis üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, gecede yaptığı konuşmasında, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. “Karadeniz’in sıcacık insanları, kendine has kültürü, kemençesi, horonu ve dayanışma ruhu, yıllardır bu topraklarda sevgiyle ve saygıyla yaşatılıyor’ diyen Sadıkoğlu, Karadenizliler ’in katkısıyla düzenlenen gecenin, sadece bir etkinlik olmadığını İskele’nin kültürel mozaiğinde çok özel bir yere sahip olduğunu belirtti.

Birlik ve beraberlik ruhunu yaşatan bu buluşmanın her yıl daha da güçlenerek devam etmesini temenni eden Sadıkoğlu, hoşgörü ve kardeşlik içinde güzel anıların biriktirileceği daha nice etkinliklerde buluşmayı temenni etti.

Konuşmaların ardından sahneye çıkan Koliva, Karadeniz türküleri seslendirdi.