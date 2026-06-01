İskele’de Drift Show heyecanı yaşanacak

İskele Festivali kapsamında bu yıl ilk kez Drift Show düzenlenecek.

İskele Festivali kapsamında bu yıl ilk kez Drift Show düzenlenecek.

Motor sporları tutkunlarını bir araya getirecek etkinlik, 17. İskele Rallisi çerçevesinde gerçekleştirilecek. Seyirci özel etabının da yer alacağı organizasyonda, drift gösterileri izleyicilere adrenalin dolu anlar yaşatacak.

Etkinliğin ücretsiz olduğu belirtilirken, tüm sporseverler programa davet edildi. Drift Show’un, festival programı kapsamında 19.00’da başlayacağı ve İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirileceği açıklandı. Organizasyonla birlikte katılımcıların ralli atmosferini yakından deneyimlemesi ve motor sporlarının heyecanını yerinde yaşaması hedefleniyor.