İskele'de Gümrüksüz Elektronik Sigara Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, 1 Temmuz saat 13.30 sıralarında İskele Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, şüpheli hareketleri üzerine Y.T.S. (22)'nin kullanımındaki aracı durdurarak arama yaptı.

Polisten verilen bilgiye göre, 1 Temmuz saat 13.30 sıralarında İskele Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri, şüpheli hareketleri üzerine Y.T.S. (22)'nin kullanımındaki aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta gerçekleştirilen aramanın ardından zanlının kaldığı ikametgahta da arama yapan ekipler, gümrüğe beyan edilmemiş toplam 22 adet elektronik sigara, 2 adet likit ile 2 adet likit kartuşu tespit ederek emare olarak aldı.

Olayla ilgili tutuklanan zanlı hakkında başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.