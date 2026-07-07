İskele’de tavla turnuvası şampiyonu Ahmet Ocak

54. İskele Festivali çerçevesinde İskele Belediyesi tarafından Haşim Haşimoğluları anısına düzenlenen tavla turnuvası final ve üçüncülük maçlarının oynanmasının ardından sona erdi.

54. İskele Festivali çerçevesinde İskele Belediyesi tarafından Haşim Haşimoğluları anısına düzenlenen tavla turnuvası final ve üçüncülük maçlarının oynanmasının ardından sona erdi.

Katılımın oldukça yoğun olduğu turnuva İskele Belediyesi Aş Evi’nde gerçekleşti. İki gün süren turnuvanın final maçında Ahmet Ocak karşılaştığı rakibi Ahmad R. Amid’i mağlup ederek turnuvanın birincisi oldu.

Turnuva ikincisi ise Ahmad R. Amid oldu. Üçüncülük maçında Metin Kırçay ile Osman Özyere karşılaştı. Metin Kırçay Osman Özyöre’yi mağlup ederek turnuvanın üçüncüsü oldu. Osman Özyere turnuvanın dördüncüsü olurken en iyi kadın katılımcı ise İldem Aspri oldu.

Turnuvada ödül kazananlara ödüllerini İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile merhum Haşimoğluları’nın ailesi taktim etti.

Haber: Ali ERTOPRAK