İskele'de uyuşturucu madde ve eski eser tasarrufundan bir tutuklu

Polis basın bültenine göre, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, İ.H’nin (E-43) evinde arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi ile eski eser niteliğinde taş ve sütun bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polis basın bültenine göre, İskele Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından, İ.H’nin (E-43) evinde arama yapıldı. Aramada, yaklaşık 3 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu, ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi ile eski eser niteliğinde taş ve sütun bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Zincir parçasıyla köpeğine vurup, yaralayan kişi tutuklandı

Gazimağusa’da, T.F.O. (E-38) elinde bulundurduğu zincir parçasıyla kendisine ait köpeğe vurup, işkence ederek yaraladı. Ayrıca, yetkili makamdan alınmış ruhsatı olmadığı halde tasarrufunda köpek bulundurduğu tespit edildi. Bahse konu şahıs tutuklandı.

- Girne’de derbeder şahıs tutuklandı

Girne’de Turizm Limanı içerisinde, dün, kalacak yeri ve geçim kaynağı olmadığı tespit edilen B.Y (E-52), tutuklandı.

Polisin meselelerle ilgili soruşturması sürüyor.