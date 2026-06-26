İskele Festivali coşkuyla başladı

KIBRIS 47

Yayınlama: 26 Haziran 2026 Cuma 23:56 | Güncellendi: 28.06.2026 07:57 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya

İskele’nin en köklü ve uluslararası organizasyonlarından biri olan 54. Geleneksel İskele Festivali, düzenlenen görkemli açılış töreniyle başladı.

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İskele’nin en köklü ve uluslararası organizasyonlarından biri olan 54. Geleneksel İskele Festivali, düzenlenen görkemli açılış töreniyle başladı. Festivale vatandaşların yanı sıra Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, yerel yöneticiler ve çok sayıda davetli katıldı. 10 gün sürecek 54.Geleneksel İskele Festivali, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’nun festival ateşini yakması ile başladı. Festival boyunca konserler, kültürel gösteriler ve birbirinden renkli etkinlikler ziyaretçilerle buluşacak. Coşkulu atmosferiyle dikkat çeken organizasyonun, bölgeye önemli hareketlilik kazandırması bekleniyor. Festivalin ilk gecesinde sahne alacak Zülfü Livaneli konseri de büyük heyecanla bekleniyor.