İskele Festivali sportif faaliyetleri ile dikkat çekiyor

İskele Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlen ve bu yıl 54.’sü gerçekleştirilecek olan İskele Festivali 26 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor.

İskele Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlen ve bu yıl 54.’sü gerçekleştirilecek olan İskele Festivali 26 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında yapılıyor.

Festivalde kültür, sanat, spor, eğlence, yarışma gibi birçok aktivite geniş şekilde yer alıyor. Özelde İskele belde halkının, genelde ise tüm ülke insanımızın akın ettiği festivale büyük önem veriliyor. 26 Haziran Cuma akşamı Saat 19.00 da festival açılışı gerçekleştirilecek. 10 gün boyunca devam edecek olan 54. Geleneksel İskele Festivali etkinlikleri çerçevesinde yapılacak tüm faaliyetlerin programı Grand Sapphire Resort’ta düzenlenen basın toplantısında İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu tarafından kamuoyu ile paylaşıldı.

Sportif Faaliyetler

54. Geleneksel İskele Festivali’nde ilk sportif etkinlik 27 Haziran Cumartesi Saat 16.00 – 19.30 arasında 17. Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil yarışması/seyirci özel etabı ve Drift Show gösterisi İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yerinde (İGEM) gerçekleştirilecek. Aynı gün Saat 18.30 da Yağlı Direk Bayrak Kapma Yarışması, Hüseyin Aşık (Zumbur) Dr. Fazıl Küçük Parkı Boğaz Park Alanı’nda gerçekleştirilecek. 28 Haziran Pazar sabah saat 05.30’da Yıltan Aykan anısına Olta ile Balık Avlama Yarışması Karpaz’da gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 19.00’da İskele Ecevit Meydanı’nda 17. Kuzey Kıbrıs Turing Otomobil Yarışması finali sonrası ödül töreni düzenlenecek. Zehra Çırakoğlu Civisil Stadı’nda 29 Haziran Pazartesi akşamı saat 19.30’da Hasan Civisilli ve Hüseyin Misk Anısına; Minikler ve Kadınlar Halı Saha Anı Futbol Turnuvası açılış maçları ile başlayacak. 3 Temmuz Cuma akşamı ise saat 19.30’da oynanacak olan üçüncülük ve final maçları ile turnuva tamamlanacak.

1 Temmuz Çarşamba akşamı saat 20.00’da İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda Kuzey Kıbrıs Darts Federasyonu iş birliğinde 9. Kuzey Kıbrıs Darts Yarışması gerçekleştirilecek.

Sokak Basketbolu heyecanı da yaşanacak

3 Temmuz Cuma Akşamı Saat 19.30 da İskele Belediyesi Spor Tesisleri’nde Yakup Yılmabaşar anısına 13. Sokak Basketbol şöleni başlayacak ve 4 Temmuz Cumartesi akşamı saat 19.30’da final karşılaşması ile tamamlanacak. 4 Temmuz Cumartesi akşam İskele Belediyesi Kültür Evi’nde saat 20.00’da Hasan Haşimoğulları anısına Tavla Turnuvası kura çekimi ve maçların ardından Pazar günü saat 20.30’da ise oynanacak çeyrek final, yarı final ve final maçları ile turnuva tamamlanacak. 5 Temmuz Pazar sabah Saat 08.00’da Altay Kazma anısına Sporting Yarışması İskele Belediyesi Atış Poligonu’nda yapılacak. Aynı gün sabah saat 08.00’de Ali Rıza Usluer anısına 22. Satranç Turnuvası İskele Belediyesi Kapalı Düğün Salonu’nda yapılacak. İskele Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nde saat 12.00’de Seyit Akşahin / Arda Okur anısına 5. Okçuluk Yarışması, Bisiklet Federasyonu himayelerinde saat 18.00 de Benon Dervişler Anısına Bisiklet Yarışması yapılcak. Yarışmanın başlangıç ve varış noktası İskele Ecevit Meydanı olacak. 54. İskele Festivali etkinlikleri çerçevesinde geniş bir program dahilinde sportif faaliyetler tamamlanmış olacak.

Haber: Ahmet OGAN