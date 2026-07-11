İspanya tahtının varisi Prenses Leonor, 3 yıllık askerlik görevini tamamladı

İspanya tahtının varisi Prenses Leonor, 7 Ağustos 2023 tarihinde ülkenin Zaragoza kentindeki Kara Harp Akademisi’nde 3 yıllık askerlik görevine başlamıştı.

Prenses Leonor; önce kara kuvvetleri, sonra deniz ve son olarak hava kuvvetlerinde askeri eğitim aldı.

ASKERLİK GÖREVİ BİTTİ

Dün itibarıyla Leonor’un 3 yıl süren askerlik görevi resmi olarak bitti.

Ailesi tarafından Prenses Leonor’un dönüşü, büyük bir coşku ile tüm ülkede kutlandı.

TEĞMENLİĞE TERFİ ETTİ

Prenses askerde aldığı eğitimler sayesinde İspanyol ordusunun Başkomutanı Kral VI. Felipe tarafından İspanya Donanması’nda teğmenliğe terfi ettirildi.

BAŞKOMUTAN VE KRALİÇE OLARAK GÖREV YAPACAK

Bu sayede Leonor tahta çıktığında, sadece İspanya’nın 150 yıl sonra ilk kraliçesi olmakla kalmayacak, aynı zamanda silahlı kuvvetlerin Başkomutanı olarak da görev yapacak.

KISA SÜRELİ YAZ TATİLİNE GİTMEK İSTEDİ

Prensesin bu yıl Madrid Carlos III Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanındaki dört yıllık lisans programına başlaması bekleniyor.

Ancak İspanya kaynaklarından yapılan açıklamaya göre Leonor, üniversiteye başlamadan önce kısa süreli bir yaz tatiline gidecek.