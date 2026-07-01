İstanbul Büyükada’daki bir plajda başlayan yangın ormana sıçradı!

Büyükada’da bulunan bir plajda çıkan ve kısa sürede büyüyerek ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Büyükada’da bulunan bir plajda çıkan ve kısa sürede büyüyerek ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Saat 19.30 sıralarında Büyükada Viranbağ mevkiindeki bir plajda meydana gelen olayda, plajdaki restorandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek ormana sıçradı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevlere yangın söndürme helikopteri de havadan destek verirken itfaiye ekipleri ise karadan müdahale etti.

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında 4 kişinin dumandan etkilendiği belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Yangına ilişkin Adalar Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Adalar Nizam Mahallesi Güldalı Sokak üzerinde bulunan Viranbağı Plajı’nın restoran bölümünde başlayan yangın, çevresindeki ormanlık alana sirayet etmiştir.

Dumandan etkilenen 4 kişi, itfaiye ekiplerimiz tarafından sağlık ekiplerine teslim edilmiştir. İBB İtfaiye Teşkilatımız ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin koordineli müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

Yangına müdahale eden İBB İtfaiye Teşkilatımıza, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine, sağlık personelimize ve görev alan tüm ekiplere özverili çalışmaları için teşekkür eder, gelişmeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceğimizi bildiririz.”