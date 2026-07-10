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İstanbul Üniversitesi’nin KKTC kontenjanı başvuruları pazartesi başlıyor

GÜNDEM 15
Yayınlama: 10 Temmuz 2026 Cuma 16:21 | Güncellendi: 10.07.2026 16:05 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
İstanbul Üniversitesi KKTC uyruklu öğrencilere ayrılan kontenjanlara yönelik başvuruların pazartesi başlayacağını duyurdu.
İstanbul Üniversitesi’nin KKTC kontenjanı başvuruları pazartesi başlıyor

İstanbul Üniversitesi KKTC uyruklu öğrencilere ayrılan kontenjanlara yönelik başvuruların pazartesi başlayacağını duyurdu.

Verilen bilgiye göre, 2026-2027 akademik yılı uluslararası öğrenci kontenjanları kapsamında başvurulacak kontenjanlar için başvurular 20 Temmuz’a kadar yapılabilecek. Başvuru sistemi Türkiye saatiyle saat 23.59’da kapanacak

Belirlenen kontenjanlara ilişkin detaylı bilgiye https://isad.istanbul.edu.tr/Default.aspx adresinden ulaşılabilecek. Öğrenciler başvurularını https://isad.istanbul.edu.tr/ adresinden yapabilecek.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi