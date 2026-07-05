İşte Güney Kıbrıs'ta Türk'e yapılan saldırının ayrıntıları

Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa bölgesinde iki Kıbrıslı Türk’ün eğlenmek için gittiği gecede, Ahmet Tan’ın yaralı halde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güney Kıbrıs’ın Ayia Napa bölgesinde iki Kıbrıslı Türk’ün eğlenmek için gittiği gecede, Ahmet Tan’ın yaralı halde bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Tan sabah saat 05.00 sıralarında “tuvalete gidiyorum” diyerek arkadaşının yanından ayrıldı. Uzun süre geri dönmemesi üzerine endişelenen arkadaşı, Tan’ı aramak için mekândan dışarı çıktığında polis ekiplerinin olay yerine geldiğini gördü. Yapılan incelemede Tan’ın yerde kanlar içerisinde olduğu tespit edildi.

Olay yerine kısa sürede ambulans sevk edilirken, yaralı Tan hastaneye kaldırıldı. Rum Devlet Hastanesi’nde Dr. Nicolaos Lambrou tarafından ameliyata alındığı bildirildi.

Rum polisine bilgi veren bir görgü tanığı, olay öncesinde mekânda herhangi bir itiş-kakış, tartışma ya da sözlü saldırı yaşanmadığını ifade etti. Rum polisinin mekânın güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Rum Başkan Nikos Christodoulides’in de olayı yakından takip ettiği kaydedildi.

Kaynak: Sefa Karahasan – Gazeteci