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İsviçre’de nüfus sınırlandırılması teklifi yüzde 55 oyla reddedildi

DÜNYA 21
Yayınlama: 14 Haziran 2026 Pazar 23:15 | Güncellendi: 15.06.2026 02:19 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
İsviçre&#8217;de sağcı İsviçre Halk Partisi&#8217;nin (SVP) öncülüğünde düzenlenen referandumda, 2050&#8217;ye kadar nüfusun 10 milyonla sınırlandırılması teklifi reddedildi. Seçmenlerin yüzde 55&#8217;i karşı oy kullanırken yüzde 45&#8217;i destek verdi.
İsviçre’de nüfus sınırlandırılması teklifi yüzde 55 oyla reddedildi

İsviçre’de sağcı İsviçre Halk Partisi’nin (SVP) öncülüğünde düzenlenen referandumda, 2050’ye kadar nüfusun 10 milyonla sınırlandırılması teklifi reddedildi. Seçmenlerin yüzde 55’i karşı oy kullanırken yüzde 45’i destek verdi.

Ülke nüfusu 2002’de 7,3 milyonken göç dalgalarıyla 9,1 milyonu aşmış durumda ve daimi ikamet edenlerin yaklaşık dörtte biri yabancı kökenli. SVP, kontrolsüz göçün konut krizine, trafik yoğunluğuna, okul kapasitelerine ve çevre sorunlarına yol açtığını savunurken, hükümet ise ekonominin yabancı iş gücüne bağımlı olduğunu ve böyle bir sınırlamanın AB anlaşmalarını riske atacağını belirtti.

Bu sonuç, İsviçre’nin göç ve nüfus politikalarındaki derin bölünmeyi bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi