 İsviçre, nüfusu 10 milyonda sınırlandırma teklifini oylayacak

İsviçre’de nüfusun 2050 yılına kadar 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören aşırı sağcı teklif bu hafta sonu referanduma sunuluyor. Ekonomistler ve hükümet yetkilileri, sandıktan “evet” çıkması halinde ülke ekonomisinin ağır darbe alacağı uyarısında bulunuyor.

İsviçre’de nüfusun 2050 yılına kadar 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını öngören aşırı sağcı teklif bu hafta sonu referanduma sunuluyor. Ekonomistler ve hükümet yetkilileri, sandıktan “evet” çıkması halinde ülke ekonomisinin ağır darbe alacağı uyarısında bulunuyor.

Ülkenin en büyük siyasi hareketi olan aşırı sağcı İsviçre Halk Partisi tarafından ortaya atılan teklif, ülke nüfusunun kontrolsüz arttığı ve bu durumun altyapı, konut, eğitim ve sosyal refah sistemleri üzerinde taşınamaz bir yük oluşturduğu fikrine dayanıyor.

Öneri doğrultusunda, nüfusun 2050’den önce 9,5 milyona ulaşması halinde aile birleşimi, oturma izinleri ve sığınma taleplerine çok sıkı kısıtlamalar getirilmesi hedefleniyor.

Eğer bu önlemlere rağmen 10 milyon sınırı aşılırsa, İsviçre hükümeti Avrupa Birliği ile imzalanan serbest dolaşım anlaşmasını tek taraflı olarak feshetmek zorunda kalacak. Bu adımın atılması, İsviçre’nin Avrupa ortak pazarına erişiminin tamamen sonlanması anlamına geliyor.

Destekçiler bu hamlenin İsviçre yaşam tarzını korumak için gerekli olduğunu savunurken, muhalifler ise öneriyi karmaşık sorunlara sunulan gerçek dışı ve basit bir popülist yaklaşım olarak nitelendiriyor.

Ekonomi ve siyaset dünyası teklife karşı

İsviçre’deki doğrudan demokrasi sistemi, belirli bir sürede yeterli imzaya ulaşan her teklifin halk oyuna sunulmasına olanak tanıyor. Ancak bu kez, aralarında teklifi sunan partiden bakanların da bulunduğu yedi üyeli koalisyon hükümeti, öneriye ortaklaşa karşı çıkıyor.

Hükümet yetkilileri, parlamentonun her iki kanadı, işçi sendikaları ve iş dünyası temsilcileri, bu radikal sınırlandırmanın İsviçre’nin refahını ve ekonomik istikrarını tehlikeye atacağını belirtiyor.

Uzmanlar, İsviçre’nin de diğer birçok Avrupa ülkesi gibi doğum oranlarının düşmesi ve nüfusun hızla yaşlanması nedeniyle dışarıdan gelecek iş gücüne ihtiyaç duyduğunu vurguluyor.

Gelecek otuz yıl içinde 65 yaş üstü nüfus oranının ciddi ölçüde artması beklenirken, iş gücü piyasasına getirilecek yapay bir sınırın üretimi durma noktasına getirebileceği ifade ediliyor.

Sandıktan yakın bir sonuç bekleniyor

Dünya genelinde daha önce hiçbir ülkenin kendi nüfusuna net bir üst sınır getirmek için sandığa gitmediği belirtilirken, bu oylama küresel ölçekte bir ilk olma özelliği taşıyor. Yapılan son kamuoyu yoklamaları, teklife karşı olanların az farkla önde olduğunu gösterse de sonuçların birbirine çok yakın çıkacağına işaret ediyor.

İsviçre’de seçmenlerin büyük çoğunluğu oylarını mektup yoluyla kullanmayı tercih ediyor. Teklifin yasalaşabilmesi için hem genel seçmen çoğunluğunun sağlanması hem de eyaletlerin çoğunluğundan onay alması gerekiyor. Tarihi oylamanın kesin sonuçlarının pazar günü öğleden sonra netleşmesi bekleniyor.