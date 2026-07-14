İtalya’da aşırı sıcaklar nedeniyle “kırmızı” alarm verilen kent sayısı artıyor

İtalya’da yaz başından bu yana etkili olan üçüncü sıcak hava dalgası nedeniyle “kırmızı” alarm verilen kent sayısı arttı.

İtalya’da yaz başından bu yana etkili olan üçüncü sıcak hava dalgası nedeniyle “kırmızı” alarm verilen kent sayısı arttı.

Ülkede sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

İtalya Sağlık Bakanlığı, ülkede etkili olan üçüncü sıcak hava dalgası sebebiyle bugün Brescia, Floransa, Perugia ve Torino olmak üzere 4 kentte ilan ettiği “kırmızı alarm”ı yarın için Roma, Frosinone, Bologna’ya genişleterek bu sayıyı 7’ye çıkardı.

Bakanlık, meteorolojik veriler ve risk analizleri doğrultusunda, sıcakların daha da yükseleceği 16 Temmuz Perşembe günü ise aralarında başkent Roma, Bologna, Brescia, Cagliari, Campobasso, Floransa, Frosinone, Cenova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Torino ve Viterbo olmak üzere 15 şehri “kırmızı alarm” kapsamına aldı.

Sağlık Bakanlığı, internet sitesinde güneşten korunmaya yönelik bir dizi uyarı ve önlem önerisini yinelerken, özellikle yaşlıların, çocukların ve hastaların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 18.00 arasında dışarıda bulunmamalarını tavsiye etti.

Bu arada, 8 Temmuz’dan bu yana aralıksız “kırmızı alarm” verilen kentlerden olan Floransa’da da aşırı sıcaklar günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Kenti ziyaret eden turistlerin ve yerel halkın sıcak hava nedeniyle bunaldıkları ve elektronik minik vantilatörler ve yelpazelerle serinlemeye çalıştıkları gözlendi.

Diğer yandan, aşırı sıcaklarda evlere servis sektöründe çalışanlar da Bologna, Floransa ve Milano gibi kentlerde yarın greve gitme kararı aldı. Sıcak havada dışarıda bisiklet ya da motosikletleriyle dağıtım yapan kuryeler, aşırı sıcak altında çalışmak zorunda kalmaları ve buna yönelik bir ücret artışının olmamasını protesto edecek.

İtalyan basınında yer alan haberlerde, Sardinya Adası’nın iç kesimlerinde sıcaklıkların yer yer 40 derecenin üstüne çıkmasının beklendiği belirtildi.