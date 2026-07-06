İtfaiye Müdürlüğü, yangın riskine karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekti

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ev ve işyerlerinde kullanılan priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazın (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağı belirtilerek, “Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız.” denildi.

İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, ev ve işyerlerinde kullanılan priz çoğaltıcılarına, birden fazla yüksek akım tüketen elektrikli cihazın (ütü, tost/fön makinesi vb.) takılıp çalıştırılmasının yangın riskini artıracağı belirtilerek, “Yüksek akım tüketen elektrikli cihazları direkt fişe takarak kullanınız.” denildi.

Açıklamada, katlanarak zamanla deforme olmuş uzatma kabloların kullanılmaması gerektiği, yüksek akım tüketen elektrikli cihazların ise çalışır durumda unutulmasının kısa devreye ve yangına sebep olabileceği vurgulandı.

-“1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında, temizlik amaçlı olsa bile ateş yakmak yasak”

1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında, temizlik amaçlı (anız, ot, diken, çalı ve dal kümeleri) olsa dahi ateş yakmanın yasak olduğu belirtilen açıklamada, şunlara dikkat çekildi:

“Ateş yakmaya müsait olmayan alanlarda, yakılan ateşin kontrolümüz dışına çıkıp yangına sebep olabileceği unutulmamalıdır. Ateş yakma ile ilgili ‘Arazi Yangınları ile Mücadele Yasası’ndaki’ kurallara uymanız gerekmektedir. Anız yakmak sadece toprağa değil, çevreye de büyük zarar verir.”

-“Yol kenarlarına ve arazilere sigara izmariti atılmamalı”

Araçlar ile seyir halinde olunduğu sırada, yol kenarlarına ve arazilere sigara izmariti atılmaması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, sigara izmaritlerinin, tamamen söndüğünden emin olunmadan çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde veya malzemeler üzerine de atılmaması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, spiral makinesi, kaynak makinesi ve oksijen kaynağı ile çalışma yapıldığı esnada, çalışma yapılacak alanın etrafında yangına sebep olacak yanıcı maddeler ve kuru otların temizlenmesi, yangın söndürme cihazı ile yangın söndürmeye yönelik araç-gereç bulundurulması gerektiği ifade edildi.

Tehlike teşkil eden trafo merkezi, elektrik direği, birbirine temas edebilecek elektrik telleri, ayrıca kötü hava koşullarında elektrik tellerinin üzerine düşebilecek ağaç dalları görüldüğünde 188 Elektrik Arıza hattının aranması istenen açıklamada, elektrik tellerine temas eden ağaç dallarının budanması ve budanmadan önce çıkabilecek yangın riskine karşı elektrik akımının kesilmesi, elektrik tellerinin alt kısmındaki kuru otların temizlenmesi ve budama yapılacak yerde yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması gerektiği kaydedildi.

Elektrik kesintilerinde, elektrik akımı ile çalışan cihazların fişlerinin, prizlerden çıkartılması gerektiğine de dikkat çekilen açıklamada, ayrıca belirli zamanlarda sürekli takılı olan fişlerin çıkartılarak, temizlenmesiyle, fişte meydana gelebilecek oksitlenmenin önleneceği belirtildi.

Açıklamada, özel, toplu taşıma, akaryakıt taşıyan ve tarımsal araçların servisinin, bakımının, egzoz ve lastik kontrollerinin zamanında yaptırılması halinde, meydana gelecek olan yakıt sızmaları, kısa devreler ve egzozlardan çıkacak kıvılcımların yangına sebep olmasının önleneceği kaydedildi.

Motorlu araç, işyeri ve konutlarda yangın söndürme cihazı bulundurulmasının ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesinin, olası bir yangına ilk müdahalede kullanılabileceğine dikkat çekilen açıklamada, böylece yangının büyümesinin önleneceği belirtildi.

-Vatandaşlara çağrı

Açıklamada son olarak, duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların, vakit kaybetmeden 199 İtfaiye İhbar Hattı, 177 Orman Yangını İhbar Hattı veya 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak ihbarda bulunmaları istendi.