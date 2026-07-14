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İtfaiyenin Zamanla Yarışı Büyük Felaketi Önledi

KIBRIS 9
Yayınlama: 14 Temmuz 2026 Salı 21:32 | Güncellendi: 14.07.2026 20:35 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Sıcak hava ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangında yaklaşık 40 dönümlük otluk alan zarar görürken, olay yerine süratle ulaşan itfaiye ekipleri adeta zamanla yarıştı. Alevlerin çevredeki iş yerlerine ve daha geniş alanlara sıçramasını önleyen ekipler, profesyonel çalışmalarıyla olası bir felaketin önüne geçti.
İtfaiyenin Zamanla Yarışı Büyük Felaketi Önledi

Sıcak hava ve rüzgârın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangında yaklaşık 40 dönümlük otluk alan zarar görürken, olay yerine süratle ulaşan itfaiye ekipleri adeta zamanla yarıştı. Alevlerin çevredeki iş yerlerine ve daha geniş alanlara sıçramasını önleyen ekipler, profesyonel çalışmalarıyla olası bir felaketin önüne geçti.

Yangın boyunca büyük bir fedakârlıkla görev yapan itfaiye personeli, yoğun sıcaklığa rağmen alevlerle mücadeleyi aralıksız sürdürdü. Ekiplerin erken müdahalesi ve koordineli çalışması sayesinde yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları da titizlikle devam ediyor.

Vatandaşlar ise yangının büyümeden söndürülmesinde gösterdikleri üstün gayret nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, görev başındaki kahramanların her türlü takdiri hak ettiğini ifade etti.

Bir kez daha ortaya çıktı ki; itfaiye teşkilatı sadece yangın söndürmüyor, canları, doğayı ve milli serveti korumak için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle görev yapıyor.

Kaynak: Gündem Kıbrıs