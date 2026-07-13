KKTC Telsim’in Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlediği kısa öykü yarışmasında dereceye giren öğrencilerin eserlerinden oluşacak “II. Gençlerin Kaleminden Kıbrıs Öyküleri” kitabı için sözleşme imzalandı.

KKTC Telsim’in Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle düzenlediği kısa öykü yarışmasında dereceye giren öğrencilerin eserlerinden oluşacak “II. Gençlerin Kaleminden Kıbrıs Öyküleri” kitabı için sözleşme imzalandı.

KKTC Telsim’den yapılan açıklamaya göre sözleşmeye, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, kitabın editörlüğünü üstlenecek öykü yazarı ve fotoğraf sanatçısı Ceyhan Özyıldız ile illüstrasyonlarını hazırlayacak yazar Kemal Behçet Caymaz imza attı.

İlk kitabın devamı niteliğindeki eserde, dördüncü, beşinci ve altıncı yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin kaleme aldığı 22 öykü yer alacak.

– Tüz: “Milli Eğitim Bakanlığı ile başlattığımız bu değerli iş birliğini sürdürmenin gururunu yaşıyoruz”

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz, gençlerin hayal güçlerini, yaratıcılıklarını ve Kıbrıs’a ilişkin anlatılarını kalıcı bir esere dönüştüren projeyi yeniden hayata geçirmekten memnuniyet duyduklarını belirtti.

Tüz, Milli Eğitim Bakanlığı ile yürüttükleri iş birliğini yıllar içinde büyüterek sürdürdüklerini kaydederek, gençlerin üretkenliğini desteklemeyi ve seslerini duyurmayı öncelikli sorumluluklarından biri olarak gördüklerini söyledi.

Kitabın illüstrasyonlarını hazırlayacak Caymaz, gençlerin hayal gücüne çizimleriyle eşlik etmenin kendisi için sorumluluk taşıdığını ifade etti. Caymaz, “Her öykü, genç bir yüreğin Kıbrıs’a bıraktığı eşsiz bir izdir. Bir çizer olarak her hikayede bambaşka dünyalara misafir oldum.” dedi.

Kitabın editörlüğünü üstlenecek Ceyhan Özyıldız da, projede yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yarışmaya katılan gençleri kutladı. Özyıldız, “Gençlerimizin kelime denizinde, onlarla beraber kulaç atmak, hayal dünyalarının izlerini sürmek, girdikleri kapıdan onların adımlarının üzerine basarak yürümek, bilinmeyen bir maceraya atılmak gibi.” ifadelerini kullandı.