Jiletli kavga mahkemelik oldu: Zanlı cezaevine gönderildi

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Derviş Sadeli, 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 07.30 sıralarında Lefkoşa-Göçmenköy'de Şehit Hilmiye Sokak üzerinde meydana gelen olayda, zanlının alacak verecek meselesi nedeniyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 12 santimetre uzunluğundaki kesici jiletle Ö.B.'nin sol kolunu ve sol koltuk altını kesere…

Mahkemede olguları aktaran polis memuru Derviş Sadeli, 2 Temmuz 2026 tarihinde saat 07.30 sıralarında Lefkoşa-Göçmenköy'de Şehit Hilmiye Sokak üzerinde meydana gelen olayda, zanlının alacak verecek meselesi nedeniyle tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu 12 santimetre uzunluğundaki kesici jiletle Ö.B.'nin sol kolunu ve sol koltuk altını keserek yaraladığını söyledi.

Polis, yaralı şahsın aynı gün Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde müşahede altına alındıktan sonra taburcu edildiğini, doktor raporunda sol ön kolunda 6-7 santimetre uzunluğunda, yaklaşık 2 santimetre derinliğinde, sol koltuk altı bölgesinde ise yaklaşık 5 santimetre uzunluğunda ve 3 santimetre derinliğinde kesi tespit edildiğini belirtti.

Şikâyet üzerine yürütülen soruşturma kapsamında zanlının aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını kaydeden polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen 12 santimetrelik kesici jiletin emare olarak alındığını ifade etti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, zanlının 2013 yılından bu yana polis kayıtlarında toplam 42 sabıkasının bulunduğunu, 2026 yılı içerisinde kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu suçundan hüküm giydiğini, ayrıca rahatsızlık, uygunsuz tavır ve hareket ile polisi darp ve görevinden men suçlarından da açıkta davası bulunduğunu anlattı. Zanlının serbest kalması halinde yeniden suç işleme ihtimali bulunduğunu belirterek tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan Ç.D. ise karşı tarafın kendisine sopayla saldırdığını, yalnızca kendisini korumaya çalıştığını öne sürdü.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, Ç.D.'nin 15 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.