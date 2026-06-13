Dünya Kupası'nın geleneği haline gelen kahin hayvanlar sahneye çıktı.

Dünya Kupası'nın geleneği haline gelen kahin hayvanlar sahneye çıktı.

Köln'deki hayvanat bahçesinde günün konusu, Almanya'nın 150 bin nüfuslu Curaçao ile oynayacağı maçtı.

Bayrakların olduğu yemek kutularını yuvasına götüren Walter'ın son tercihi Almanya oldu.

Ülke bayraklarının yerleştirildiği 2 top ve beraberlik topu arasında Almanya'yı tercih eden Tarak isimli fil, topu ezerek Panzerlerin farklı galibiyetini işaret etti. Orangutan Walter da aynı tercihi yaptı.

Futbol dünyası kahin hayvanlarla Ahtapot Paul ile tanışmıştı.

2008 ve 2010'daki tahminleriyle dikkat çeken ahtapot, üçüncü olan Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki 6 maçının da sonucunu doğru bilmişti.

Kahin hayvanlar Dünya Kupası mesaisine başladı. İlk tercihi yaptılar 3Reuters

Almanya ile Curaçao yarın akşam 20.00'da karşı karşıya gelecek.