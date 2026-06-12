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Kanada ve ABD arasında anlaşmazlığa yol açan köprünün açılışı ertelendi

DÜNYA 22
Yayınlama: 12 Haziran 2026 Cuma 11:35 | Güncellendi: 13.06.2026 07:22 | Kaynak: Kıbrıs Gazetesi | Editör: Kktc Medya
Kanada&#8217;nın Ontario eyaleti ile ABD&#8217;nin Michigan eyaletini birbirine bağlayan köprünün açılışının, iki ülke arasındaki sorunlar çözülene kadar ertelendiği bildirildi.
Kanada ve ABD arasında anlaşmazlığa yol açan köprünün açılışı ertelendi

Kanada’nın Ontario eyaleti ile ABD’nin Michigan eyaletini birbirine bağlayan köprünün açılışının, iki ülke arasındaki sorunlar çözülene kadar ertelendiği bildirildi.

Windsor-Detroit Köprü İdaresinden (WDBA) yapılan açıklamada, “Kanada ve ABD köprünün açılışının ertelenmesi konusunda mutabık kaldı. Var olan anlaşmazlıkların çözümü için gerekli zamanı tanıyacaklar.” ifadesini kullandı.

Açıklamada, “Gordie Howe Uluslararası Köprüsü” isimli köprünün Kanada ve ABD için önemli bir ekonomik bağ olacağına işaret edildi.

Kanada Başbakanı Mark Carney de yaptığı açıklamada, açılışın ABD’nin talebi üzerine ertelendiğini kaydetti.

 

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi