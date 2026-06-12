Kanada ve ABD arasında anlaşmazlığa yol açan köprünün açılışı ertelendi

Kanada’nın Ontario eyaleti ile ABD’nin Michigan eyaletini birbirine bağlayan köprünün açılışının, iki ülke arasındaki sorunlar çözülene kadar ertelendiği bildirildi.

Kanada’nın Ontario eyaleti ile ABD’nin Michigan eyaletini birbirine bağlayan köprünün açılışının, iki ülke arasındaki sorunlar çözülene kadar ertelendiği bildirildi.

Windsor-Detroit Köprü İdaresinden (WDBA) yapılan açıklamada, “Kanada ve ABD köprünün açılışının ertelenmesi konusunda mutabık kaldı. Var olan anlaşmazlıkların çözümü için gerekli zamanı tanıyacaklar.” ifadesini kullandı.

Açıklamada, “Gordie Howe Uluslararası Köprüsü” isimli köprünün Kanada ve ABD için önemli bir ekonomik bağ olacağına işaret edildi.

Kanada Başbakanı Mark Carney de yaptığı açıklamada, açılışın ABD’nin talebi üzerine ertelendiğini kaydetti.