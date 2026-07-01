Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği başlıyor

Girne Belediyesi’nin, Deniz Yıldızı Yardım Derneği iş birliğinde düzenleyeceği “Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği” yarın (2 Temmuz Çarşamba) başlıyor.

Girne Belediyesi’nin, Deniz Yıldızı Yardım Derneği iş birliğinde düzenleyeceği “Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği” yarın (2 Temmuz Çarşamba) başlıyor.

Karaoğlanoğlu Antis Plajı’nda Deniz Nasıfoğlu anısına düzenlenecek U11 Erkek Futbol Müsabakaları ile başlayacak festival, pazar günü gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Festival kapsamında; 6 km gece koşusu, futbol, plaj voleybolu, plaj tenisi, badminton, okçuluk, yelken ve SUP etkinlikleri düzenlenecek. Çocuklar ve yetişkinler için yarışmalar, denge oyunları ve uçurtma şenliği de gerçekleştirilecek.

Yoğun program

Programda ayrıca yoga etkinliği, dans ve jimnastik gösterileri, sahne performansları, konserler, tavla turnuvası, tombala ve ödül törenleri yer alacak. Festival alanında kurulacak stantlar ise her gün saat 16.00’dan itibaren ziyaretçilerini ağırlayacak.

Karaoğlanoğlu Spor Oyunları ve Deniz Şenliği’ne bu yıl; Akdeniz Spor Birliği, KKTC Atletizm Federasyonu, Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu, KKTC Voleybol Federasyonu, KKTC Okçuluk Federasyonu, Girne Belediyesi Tenis Kulübü, Kyrenia SUP Spor Derneği ve Jivamukti Yoga katkı koyacak.