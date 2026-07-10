Karataş kutlama mesajı yayınladı

Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş, U12 Milli Takımımızı kutlayan bir tebrik mesajı yayınladı. Mesaj söyle;

Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş, U12 Milli Takımımızı kutlayan bir tebrik mesajı yayınladı. Mesaj söyle;

“Trabzon’da geleneksel olarak düzenlenen “Trabzonspor Alt Yapı” organizasyonunda ülkemizi başarı işe temsil eden U12 Futbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ederim. Organizasyon boyunca gerek disiplini, gerekse başarılı futbolu ile büyük takdir toplayan çocuklarımızla gurur duyduk. Yaklaşık üç aydır ekibimizi Trabzon’a hazırlayan Hüseyin Kızmazoğlu, Hasan Özkan ve Mustafa Hoca, bir kez daha zor bir sınavdan başarı ile çıktılar. Ekibimizle birlikte hocalarımız da gururumuz oldular.

Spor Dairesi olarak, her organizasyonda olduğu gibi, bundan sonra da gençlerimizin, geleceğimiz çocuklarımızın yanında olacağız. Sayın Başbakanımız Ünal Üstel’in de desteği ile, Samsun’a gidecek takımımıza başarılar dilerim. Bugün oynanacak Mete Adanır Dostluk Kupası’nda en güzel sonuçla sahadan ayrılacağınıza olan inancım tamdır. KTFF Başkanı sayın Hasan Sertoğlu şahsında emeği geçen tüm ekibi bir kez daha kutlarım.”