Karneler alındı, tatil başladı

KKTC’de 2025-2026 eğitim öğretim yılının son zili bugün çaldı, öğrenciler karne durumlarını ve tatil planlarını KIBRIS’a anlattı

KKTC’de 2025-2026 eğitim öğretim yılının son zili bugün çaldı, öğrenciler karne durumlarını ve tatil planlarını KIBRIS’a anlattı

Candan MERT

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 15 Eylül 2025’te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının son zili dün çaldı. İlköğretim, Genel Ortaöğretim ile Mesleki Teknik Öğretim Daireleri’ne bağlı okullarda öğrenim gören 57 bin 514 öğrenci, karne ve tamamlama belgelerini alarak; kamu ve özel okullarda görev yapan yaklaşık 6 bin 500 öğretmen ile birlikte yaz tatiline çıktı.

Karnelerini almalarının ardından yaz tatiline çıkan öğrenciler, karne durumlarını, üniversite hedeflerini ve yaz tatili planlarını KIBRIS’a anlattı.

Öğrenciler ne dedi?

Abdullah Mertbeşli:

“Notlarım aslında kötü geldi. Daha kötü bekliyordum ama hocalar notlarımı biraz yükseltmişler. Yaz tatilinde çalışacağım. Sonra Türkiye’ye gidip gezeceğim.”

Halit Dayı:

“Aslında notlarım iyi ama sınıfta kaldım, çalışmadığım için çok pişmanım. Seneye daha fazla çalışacağım. Notlardan dolayı değil, devamsızlıktan dolayı kaldım. Yaz tatilinde babamla birlikte çalışacağım.”

Defne Ekici:

“Karnem iyi geldi. En düşük notum 6, en yüksek notum da 10. Yaz tatilinde ailemle gezmeyi düşünüyorum.”

Yakup Yusupov:

“Karnem beklediğimden daha iyi geldi. Bu sene son senem, artık bitiyor. Sanki bir şeyler eksik kalmış gibi ama yaşayamadığım hisleri kat kat fazlasıyla üniversitede yaşarım diye düşünüyorum. Üniversite için Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni istiyorum ama henüz planlarım net değil. Zamana bırakacağım. Umarım çok güzel geçer.”

Berke Mustafa Atılgan:

“Karnem normal geldi, beklediğim notlar da bu şekildeydi. Derslerin hepsini geçtim ve bu da benim için ideal. Son sınıfım, mezun oluyoruz artık. Okulu beş senede bitirdim ama sonunda hikayeyi tamamladım. Ama yarım kalan, içimde kalan şeyler var. Üniversitede makine ile alakalı bir bölüm ya da Mekatronik okumak istiyorum. Her türlü makine bölümleri olacak diye düşünüyorum; sonuçta işçiyiz, emekçiyiz.”

Miray Laçin:

“Karnem çok iyi geldi, emeklerimizin karşılığını aldık. Bu sene son senem, mezun oluyorum. Üniversite için ne yapabileceğim konusunu henüz planlamadım ve karar veremedim, henüz seçim sürecindeyim. Bugünlere gelene kadar çok çalıştık, yaz tatilinde gezmeyi planlıyorum.”

Emir Güner:

“Karnem çok iyi değil ama yine de idare eder. Dönem boyunca canım çalışmak istemediği için hiç çalışmadım. Yaz tatilinde berberde çalışacağım.”

Osman Uncu:

“Ortalamam güzel, 8 geldi. Derslerin tümünden geçtiğim için de mutluyum. Aslında dönem içerisinde derslere de çalışmamıştım, dersleri de çok dinlemiyordum. Yaz tatili için normalde bir yerde staj yapacaktım ama annem çalışmam için bir yer ayarladığı için bakacağız. Antrenman, staj bir şeyler yapmayı planlıyorum.”

Mert Yılmaz:

“Karnem beklediğimden yüksek geldi, normalde daha fazla dersten kalmayı bekliyordum ama kıl payı geçtim. Hepsinden geçtim, sınıfı da geçtim. Onuncu sınıfta daha iyilerini yapmayı umuyorum. Yaz tatilinde Türkiye’de akrabalarımızın yanına gideceğim. Ailemle gezmeyi planlıyorum.”

Eren Demirci:

“Karnem ortalama geldi, derslerden geçtim. Dönem içerisinde bazı noktalarda çalıştım, bazı noktalarda ise çalışmadım. Yaz tatilinde hem çalışacağım, hem dinleneceğim. Muhtemelen aynı zamanda Türkiye’ye gidip gezeceğim.”

Ayşenur Türk:

“Karnem güzel geldi. Mezun senemdeyim, bugün okulumuzun son günüydü. Eğitim yılım da gayet eğlenceliydi. Arkadaş ortamı olsun, eğitim olsun; unutulmaz bir şekilde geçti. Üniversite hayallerim biraz karışık şu an ama halledeceğiz. Yaz tatilimi güzel bir tatil olarak geçirmeyi planlıyorum.”

Akmaral Asylbekova:

“Karnem çok iyi geldi, çok memnunum. Dönem boyunca çok çalıştım. Gelecekte de pilot olmak istediğim için çok çalışıyorum. Şu an onuncu sınıfı bitirdim. Yaz tatilinde memleketime gitmeyi planlıyorum.

Jazira Zhanys:

“Karnem çok güzel geldi, beklediğim gibi geldi sayılır. Eğitim yılım da çok güzel geçti, eğlenceliydi. On ikinci sınıfım, mezun oluyorum. Üniversite için Grafik Tasarım bölümünü düşünüyorum. Yaz döneminde de çalışıp para kazanacağım.”

Maryam İslamova:

“Karnem normal geldi, idare eder. Aslında notlarım beklediğim gibi geldi. Dönem içerisinde derslerime çalıştım, arkadaşlarımla güzel bir dönem geçirdim. Artık mezun oluyorum. Üniversitede hayalim Diş Hekimliği okumak. Yaz tatilimi kesinlikle uyuyarak geçirmeyi planlıyorum.”