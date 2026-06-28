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Karşıyaka Açıklarında Balıkçı Teknesinde Patlama: İki Kişi Yaralandı

KIBRIS 47
Yayınlama: 28 Haziran 2026 Pazar 18:27 | Güncellendi: 29.06.2026 12:11 | Kaynak: Gündem Kıbrıs | Editör: Kktc Medya
Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.30 sıralarında Karşıyaka'da Sardunya Beach'in batı kısmında, sahilden yaklaşık 20 metre açıkta bulunan balıkçı teknesinde, balık avı yapıldığı sırada muhtemelen tekne motorunun benzin deposundaki yakıt kaçağı nedeniyle patlama meydana geldi.
Karşıyaka Açıklarında Balıkçı Teknesinde Patlama: İki Kişi Yaralandı

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, bugün saat 13.30 sıralarında Karşıyaka'da Sardunya Beach'in batı kısmında, sahilden yaklaşık 20 metre açıkta bulunan balıkçı teknesinde, balık avı yapıldığı sırada muhtemelen tekne motorunun benzin deposundaki yakıt kaçağı nedeniyle patlama meydana geldi.

Dört kişi yüzerek kıyıya ulaştı

Patlamanın ardından tekne kısa sürede alevlere teslim olurken, teknede bulunan dört kişi yüzerek karaya çıkmayı başardı.

Olayda teknede bulunan iki kişinin ayaklarında yanıklar oluştu. Yaralılar, kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Tekne tamamen yandı

Yangın sonucu balıkçı teknesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Gündem Kıbrıs