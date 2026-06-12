Kavga ve rahatsızlık suçundan tutuklandılar

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru İpek Üzüm olguları aktardı. Polis, 10.06.2026 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Lefkoşa Hamitköy’de umumi bir yer olan Atatürk Caddesi üzerinde bulunan boş arazi içerisinde U.D’nin eşi M.U. ile buluşup görüştüğü gerekçesiyle O.E. ile kavga ettiklerini söyledi. Polis her iki zanlının bir…

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru İpek Üzüm olguları aktardı. Polis, 10.06.2026 tarihinde saat 23:00 raddelerinde Lefkoşa Hamitköy’de umumi bir yer olan Atatürk Caddesi üzerinde bulunan boş arazi içerisinde U.D’nin eşi M.U. ile buluşup görüştüğü gerekçesiyle O.E. ile kavga ettiklerini söyledi. Polis her iki zanlının birbirlerinin muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurarak bir kavgada yer aldıktan sonra makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp rahatsızlık çıkarıp elleri ve kollarını gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavr-ı harekette bulunduklarını söyledi.

Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, bir gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, U.D’nin beyaz kimlik sahibi olduğunu, O.E’nin ise KKTC vatandaşı olduğunu belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 10’ar bin TL nakit teminat yatırmasına, haftada 2 gün ıspat-ı vücut yapmalarına, her biri içi ikişer kefilin 700’er bin TL kefalet senedi imzalamasına ve yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi.